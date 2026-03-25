Der Kia EV3 ist über den Umrüster Intax ab sofort auch als Taxi und Mietwagen verfügbar. Der Preis für das entsprechende Taxi-/Mietwagenpaket beträgt 1.690 Euro bzw. 890 Euro ohne Folierung. Mit dem EV3 ergänzt Intax nach eigenen Angaben das Angebot um ein kompaktes Elektro-SUV, das "moderne Technik, gute Reichweite und alltagstaugliche Maße verbindet". Für den gewerblichen Einsatz in Stadt und Region wird der EV3 als "interessante Lösung" bezeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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