Frankfurt (ots) -Nase vorn beim Hören: Rund jeder Zweite (49,5 Prozent) schaltet täglich mindestens ein Radioprogramm der ARD-Anstalten ein. Das zeigen die neusten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, die heute in der ma 2026 Audio I verkündet wurden. Die Öffentlich-Rechtlichen bleiben damit Marktführer im Hörfunk.Im Vergleich zur letzten Erhebung bleibt die Anzahl der ARD-Hörerinnen und -Hörer ab 14 Jahren mit 35,160 Millionen pro Tag (Mo-Fr) konstant (ma 2025 Audio II: 35,341 Mio.).Radiomarkt zeigt StabilitätTrotz fortschreitender Digitalisierung hält auch die Radionutzung insgesamt ihr starkes Niveau mit täglich 52,901 Millionen Hörenden (ma 2025 Audio II: 53,158 Mio.). Das entspricht 74,5 Prozent der Bevölkerung. Damit behauptet sich das Radio als Massenmedium mit der höchsten Reichweite.Podcasts weiterhin erfolgreichImmer mehr Fans bekommt Audio-Content im Internet. 49,5 Prozent haben schon mindestens einmal einen Podcast gehört (ma 2025 Audio II: 49,1 Prozent). Bei jedem Zehnten gehören Podcasts zum täglichen Medienkonsum (10,5 Prozent).Sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer digitaler Audioinhalte als auch für alle Radiohörenden hat die ARD ihr Angebot zuletzt deutlich verbessert.Mit ARD Sounds gibt es seit März 2026 eine moderne, gemeinsame Audio-Plattform aller Landesrundfunkanstalten - im Web sowie als App für Android und iOS.Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD-Audioprogrammkonferenz: "Die neue ma beweist es mal wieder: Wer den Hörfunk kennt und liebt, der bleibt ihm treu - im Radio genauso wie im Internet. Das wird auch in einer digitalen Zukunft so bleiben! Genau deshalb haben wir mit ARD Sounds eine digitale Heimat für all unsere Audio-Inhalte geschaffen. Durch die Bündelung der öffentlich-rechtlichen Hör-Angebote auf einer Plattform bleiben wir überall relevant - zu Hause, unterwegs im Auto genauso wie auf dem Handy. ARD Sounds ist der 'Playbutton für deinen Tag'."Zur ma AudioZweimal pro Jahr liefert die ma Audio der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) die Leistungsdaten des Radio- und Audiomarktes für klassische, Online- und konvergente Angebote.Ihre Basis sind drei Studien: die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio sowie die Empfangswege-Studie per Audiotagebuch. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren (71,001 Mio.).Die agma ist ein Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen wie privaten Medienanbietern und deren Vermarktern sowie Werbetreibenden und -agenturen.Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6243199