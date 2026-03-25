ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die USA und der Iran stehen Sicherheitskreisen zufolge über ein mögliches Kriegsende in Kontakt. In dieser Woche seien zwischen beiden Konfliktparteien bereits zweimal Vorschläge übermittelt worden, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen. Auch Ägypten sei in Bemühungen involviert, den Krieg zu beenden.

In dem 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs werde unter anderem diskutiert, wie künftig der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormus geregelt wird. Ein Vorschlag ist demnach eine gemeinsame maritime Einsatzgruppe durch die USA, den Iran, Pakistan und einige Golfstaaten.

Die meisten Punkte adressieren laut einer gut informierten Quelle jedoch das umstrittene iranische Atomprogramm. Bereits vor dem Krieg hatten der Iran und die USA darüber ohne konkrete Ergebnisse verhandelt. Auch die Aufhebung der internationalen Sanktionen und der Wiederaufbau des Irans seien Themen.

US-Medien hatten zuvor über den Plan berichtet, der Irans Führung für ein Ende des Kriegs große Zugeständnisse abverlangen soll. Pakistan gilt als möglicher Gastgeber, sollte es zu neuen Gesprächen zwischen Vertretern aus Teheran und Washington kommen. Offiziell dementiert Irans politische und militärische Führung jegliche Art von Verhandlungen mit den USA./arb/DP/stw