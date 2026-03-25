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H.I.G. Realty schließt eine 1,6-Milliarden-Dollar-Rekapitalisierung von Ella Resorts und OB Streem ab



25.03.2026 / 13:05 CET/CEST

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LONDON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass ihre Tochtergesellschaften Ella Resorts ("Ella") und OB Streem ("Streem") mit einem Konsortium europäischer Banken refinanziert haben. Ella ist die Hospitality-Plattform von H.I.G. Realty, die sich auf Premium-Resort-Destinationen im Mittelmeerraum konzentriert. Das Portfolio umfasst derzeit rund 4.400 Zimmer sowie eine starke Akquisitionspipeline in Italien, Griechenland und Spanien, mit dem Ziel, auf 10.000 Zimmer zu wachsen. Streem ist eine voll integrierte Logistikplattform, die mehr als 400.000 m² Lagerfläche verwaltet und gleichzeitig eine unternehmenskritische Logistikinfrastruktur in den wichtigsten europäischen Handelskorridoren bereitstellt. Das Angebot umfasst neben Dienstleistungen wie Spedition und Transport auch Kühllager, Freilager und Containerdepotlager (IOS) sowie ein zukünftiges Pier-Terminal. Die Transaktionen schaffen eine effiziente Kapitalstruktur, um das weitere Wachstum beider Plattformen zu unterstützen, einschließlich der laufenden Renovierung und Neupositionierung des Resort-Portfolios von Ella, der Erweiterung des Logistik-Infrastrukturnetzes von Streem und neuer Akquisitionen. Die Refinanzierungen wurden von der Bank of Piraeus geleitet und gezeichnet, wobei andere führende europäische Finanzinstitute beteiligt waren. Die Transaktion spiegelt das Vertrauen des Bankenkonsortiums in die langfristigen Wachstumsaussichten beider Plattformen wider, die in Sektoren tätig sind, die für die europäische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Riccardo Dallolio, Managing Director und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, in London, kommentierte: "Der erfolgreiche Abschluss dieser beiden Refinanzierungen ist ein wichtiger Meilenstein für zwei der wichtigsten Plattformen von H.I.G. Realty Europe. Wir konzentrieren uns weiterhin auf den Erwerb und die Skalierung von Immobilienplattformen in Sektoren mit starken Fundamentaldaten, wobei wir unsere kombinierte Immobilien- und Private-Equity-Expertise nutzen." Stelios Theodosiou, Managing Director bei H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: "Mit diesen erfolgreich abgeschlossenen Refinanzierungen treten Ella und Streem in eine neue Entwicklungsphase ein. Streem baut seine Position und Dominanz auf dem lokalen Markt weiter aus, während Ella international nach Italien und Spanien expandiert. Die starke Unterstützung durch institutionelle Kreditgeber spiegelt die Qualität der von uns aufgebauten Plattformen wider und ermöglicht es uns, weiterhin in unsere Vermögenswerte zu investieren und auf kapitaleffiziente Weise zu expandieren." Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami sowie Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen verbundener Unternehmen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für Unternehmen im mittleren Marktsegment spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ fokussierten und wertsteigernden Ansatz: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Carve-outs von Unternehmen, sowohl bei profitablen als auch bei leistungsschwächeren Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital Kontakt: Riccardo Dallolio

Geschäftsführender Direktor

rdallolio@hig.com Stelios Theodosiou

Geschäftsführender Direktor

stheodosiou@hig.com H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

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