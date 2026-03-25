Die Märkte hangeln sich weiter von Schlagzeile zu Schlagzeile. Am Dienstag trat zunächst Donald Trump vor die Presse, gegen 21 Uhr folgte dann eine Meldung zu einem möglichen Waffenstillstand. Brent fiel auf den niedrigsten Stand seit rund 2 Wochen. Auch der DAX "kauft" die Entspannung vorerst. In Teheran wies ein Militärsprecher Berichte über Gespräche höhnisch zurück und stellte die Frage, ob Washington "mit sich selbst verhandle". Gleichzeitig heißt es aus Vermittlerkreisen, der Iran habe Pakistan, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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