Die Entwicklung von Bitcoin beziehungsweise börsennahen Bitcoin-Investments wird zunehmend von strukturellen Kapitalströmen bestimmt. Während der Kurs zuletzt deutlich korrigierte, bleibt die Nachfrage aus institutionellen und unternehmerischen Kanälen überraschend robust. Ein Markt mit begrenztem Angebot und wachsender Käuferbasis Bitcoin basiert weiterhin auf einem einfachen ökonomischen Prinzip: begrenztes Angebot trifft auf eine Nachfrage, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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