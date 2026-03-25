Neigt sich dein Smartphone-Speicher dem Ende zu? Dann könnte es helfen, in Whatsapp aufzuräumen. Denn der Messenger frisst im Zweifel viel Speicherkapazität, wenn du nicht darauf achtest. Wie du den Speicherhunger von Whatsapp bändigst. Urlaubsfotos, Videos vom letzten Konzertbesuch und ein PDF einer wichtigen Rechnung: Tagtäglich versenden und empfangen wir über Whatsapp Dateien. Und genau diese Dateien sorgen letztlich auch dafür, dass unser Smartphone-Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n