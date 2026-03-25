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Kontron AG beschließt neues Aktienrückkaufprogramm I 2026 zum Erwerb eigener Aktien



25.03.2026 / 13:15 CET/CEST

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25.03.2026 | Österreich Der Vorstand der Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) hat auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 11.06.2025, welcher am 13.06.2025 über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, am 25.03.2026 beschlossen, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm I 2026") durchzuführen. Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 erfolgen für die Kontron AG, welche ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms I 2026 beauftragen wird. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 2.900.000 Aktien, die rund 4,54% des Aktienkapitals der Kontron AG Stück entsprechen. Der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2026 startet voraussichtlich am Donnerstag, den 26.03.2026 (zu den Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 siehe unten). Die Details zum Aktienrückkaufprogramm I 2026 werden auf der Internetseite der Kontron AG unter dem folgenden Link veröffentlicht: https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms I 2026: Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: 11.06.2025 (Beschluss am 13.06.2025 veröffentlicht) Beginn und voraussichtliche Dauer: Voraussichtlich 26.03.2026 bis längstens 30.09.2026 Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000A0E9W5) Beabsichtigtes Volumen: bis zu 2.900.000 eigene Aktien, die rund 4,54% des Aktienkapitals der Kontron AG Stück entsprechen. Maximaler Gesamtbetrag, der von Kontron AG für das Aktienrückkaufprogramm I 2026 aufgewendet wird: EUR 50 Millionen. Im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen kann Kontron das Programm durch gesonderten Beschluss ausweiten. Preisobergrenzen je Aktie (höchster Gegenwert) und Preisuntergrenze je Aktie (niedrigster Gegenwert): Entsprechend des Ermächtigungsbeschlusses darf der Gegenwert nicht mehr als 10 % unter bzw. über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage vor Erwerb der Aktien liegen. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der Kontron AG im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden Nachfolgesystems) an der Frankfurter Wertpapierbörse. Preisobergrenze (kumulativ): nicht mehr als 10% über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel (gemäß Ermächtigungsbeschluss); EUR 24 Preisuntergrenze (kumulativ): nicht mehr als 10% unter dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel (gemäß Ermächtigungsbeschluss); mindestens EUR 1,00 pro Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital). Art des Rückerwerbs: Erwerb über die Börse sowie über multilaterale Handelssysteme (MTFs) Zweck des Rückerwerbs: Einsatz der eigenen Aktien für gesetzlich vorgesehene Zwecke und Zwecke gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Kontron AG vom 11.06.2025 Allfällige Auswirkungen des Aktienrückkaufprogramms auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine Aktienrückkäufe erfolgen durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig und unbeeinflusst von der Kontron AG trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 einzuhalten hat. Hinweis: Die Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 werden auf der Internetseite der Kontron AG veröffentlicht: https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Kontron AG-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Kontron AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Kontron AG-Aktien anzunehmen.



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