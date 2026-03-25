Hamburg (ots) -Mehr Menschen, nämlich 6,20 Millionen, nutzen täglich bundesweit die linearen Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks. Im Sendegebiet des NDR sind es mit einem deutlichen Anstieg 5,41 Millionen. Das ist das Ergebnis der Media-Analyse 2026 Audio I. Hohe Gewinne verzeichnet NDR 2. Die Landesprogramme des NDR insgesamt legen deutlich an Tagesreichweite zu - ein Erfolg für die Regionalstrategie des NDR.Das Medium Radio bleibt sehr beliebt: Täglich hören 9,30 Millionen Menschen im Norden Radio, das entspricht 75,2 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden steigt und liegt laut jüngster Media-Analyse bei 261 Minuten am Tag. Die aktuelle Media-Analyse bescheinigt den unter 30-Jährigen im Norden eine gestiegene Radionutzung mit 64,1 Prozent Tagesreichweite und 215 Minuten Verweildauer.NDR Programmdirektorin Ilka Steinhausen: "Heute ist ein richtig toller Tag für die Radioprogramme im NDR. Darauf können wir stolz sein. Wir zeigen, dass es immer noch möglich ist, viele Menschen gleichzeitig für dieselben Inhalte zu begeistern. Radio gehört für die meisten nach wie vor ganz selbstverständlich zum Alltag - auch für junge Leute. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Hörerinnen und Hörer bei den Programmen des NDR zu Hause fühlen, uns vertrauen, sich bei uns gut unterhalten und informiert fühlen."Die vorliegende MA 2026 Audio I ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Alle angegebenen Tagesreichweiten und Verweildauern beziehen sich auf Montag bis Freitag. Der "Weiteste Hörerkreis" umfasst Hörerinnen und Hörer, die ein Programm innerhalb von vier Wochen (Montag bis Sonntag) einschalten. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Livestreaming und DAB+.Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:- NDR 1 Niedersachsen gewinnt deutlich hinzu, täglich schalten in Niedersachsen 1,26 Millionen Menschen ein, bundesweit sind es 1,48 Millionen. NDR 2 und NDR 1 Niedersachsen belegen in diesem Bundesland die beiden ersten Plätze. Im niedersächsischen Radiomarkt liegt NDR 2 an der Spitze (1,28 Millionen).- NDR 1 Welle Nord legt stark zu und erreicht in Schleswig-Holstein täglich 416.000 Hörerinnen und Hörer. Bundesweit sind es 466.000 Menschen.- NDR 1 Radio MV gewinnt deutlich hinzu und kommt in Mecklenburg-Vorpommern täglich auf 391.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit schalten täglich 457.000 ein.- NDR 90,3 - das Stadtradio für Hamburg - legt leicht zu, täglich nutzen es in Hamburg 232.000 Menschen, bundesweit sind es 430.000.- NDR 2 gewinnt deutlich und bleibt mit 2,13 Millionen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR. Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,50 Millionen Menschen. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag gewinnt klar und liegt bei 692.000.- N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, gewinnt leicht und erreicht in Norddeutschland eine Tagesreichweite von 961.000 Hörerinnen und Hörern, bundesweit sind es 1,11 Millionen. Im "Weitesten Hörerkreis" sind es bundesweit 4,79 Millionen Menschen.- NDR Info erreicht im Sendegebiet täglich 689.000 Menschen, bundesweit sind es 762.000. Den "Weitesten Hörerkreis" bilden bundesweit 3,77 Millionen Menschen.- NDR Kultur schalten in Norddeutschland täglich 199.000 Hörerinnen und Hörer ein, bundesweit sind es 215.000. Zum "Weitesten Hörerkreis" von NDR Kultur zählen bundesweit 1,84 Millionen Menschen.- NDR Schlager, das ausschließlich digital verbreitete Radioprogramm, wird täglich bundesweit von 176.000 Menschen gehört, im Norden von 158.000.Die tabellarischen Übersichten über die Ergebnisse der MA 2026 Audio I für Norddeutschland finden Sie auf NDR.de:https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen100.pdfhttps://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen102.pdfDie Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 15.07.2026 veröffentlicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6243219