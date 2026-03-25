Dieser Rohstoffgigant feiert 2026 die Fortsetzung seines starken Comebacks. Steigende Kohlepreise treiben die Aktie - und bringen neue Fantasie für einen Mega-Deal. Nach Jahren voller Skandale und schwacher Zahlen meldet sich Glencore eindrucksvoll zurück. Der Schweizer Rohstoffriese profitiert vom aktuellen Rohstoffzyklus - und rückt mit neuen Fusionsfantasien erneut ins Visier der Börse. Doch alte Risiken bleiben präsent. Skandale, Strafen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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