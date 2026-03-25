Bundesumweltminister Carsten Schneider hat das Klimaschutzprogramm 2026 vorgestellt. Das gemeinsame Programm der Bundesregierung soll "strategische Weichenstellungen zur Erreichung der Klimaneutralität" vornehmen - auch rund um die Elektromobilität. Deutschland hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Das Bundes-Klimaschutzgesetz gibt dafür klare Zwischenziele vor: Bis 2030 sollen die Emissionen um mindestens 65 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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