© Foto: Fotostand / Kipp - Fotostand2.300 Arbeitsplätze, ein auslaufendes Cabrio-Modell und ein israelischer Rüstungskonzern: VW verhandelt laut Medienberichten mit dem Iron-Dome-Produzenten über eine spektakuläre Neuausrichtung des Osnabrücker Werkes.Statt Autos sollen im Südwesten Niedersachsen künftig Komponenten für das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome produziert werden - darunter Schwerlast-Lkw für den Raketentransport, Abschussvorrichtungen und Stromgeneratoren. Die Geschosse selbst wären nicht Teil des Deals. Das Werk steht seit Monaten unter Druck: Mit dem Ende der T-Roc-Cabriolet-Produktion im Jahr 2027 droht dem Standort ohne Anschlussnutzung das Aus. Gespräche mit dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall …Den vollständigen Artikel lesen
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