Der erfahrene Technologieunternehmer Beylier bringt umfangreiche Erfahrung in der Führung globaler Organisationen durch Phasen schnellen Wachstums und technologischer Transformation mit

Questel, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich geistiges Eigentum (IP), unterstützt von Eurazeo und IK Partners, hat den renommierten Technologie-Manager Frédéric Beylier zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Mit Sitz in der Unternehmenszentrale in Paris ist Herr Beylier nun für die Führung von Questel verantwortlich, einem der weltweit größten Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich geistiges Eigentum.

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Frédéric Beylier is CEO of Questel, a world leader in intellectual property (IP) solutions. Questel has 30 offices around the world and is headquartered in Paris, France.

Beylier verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Führung internationaler Organisationen durch Phasen beschleunigten Wachstums in anspruchsvollen und dynamischen Technologiebranchen. Mit seiner Erfahrung in operativer Umsetzung, kommerzieller Expansion und Innovationsmanagement ist er hervorragend positioniert, um Questels konsequente Kundenorientierung sowie seine globale Führungsposition weiter zu stärken und auszubauen.

Zuletzt war er Chief Executive Officer der Flowbird Group, einem weltweit führenden Unternehmen für urbane Mobilitätstechnologien, sowie Berater des CEO des führenden Versicherungsmakler-Technologieunternehmens APRIL, ebenfalls ein hoch angesehenes Unternehmen im Besitz von Private-Equity-Investoren. Zuvor war er mehr als sechs Jahre lang als Group Chief Operating Officer und Mitglied des Executive Boards bei IDEMIA tätig, wo er maßgeblich zum Aufbau eines weltweit führenden Anbieters von Sicherheitstechnologien in den Bereichen Zahlungsverkehr, Telekommunikation, Transport und staatliche Sicherheitslösungen beitrug.

Beylier tritt die Nachfolge von Questels langjährigem CEO Charles Besson an, der diese Position 25 Jahre lang innehatte und weiterhin ein bedeutender Anteilseigner der Questel-Group bleibt. Besson wird als Mitglied des Aufsichtsrats der Gruppe auch weiterhin seine Vision und sein Fachwissen im Bereich des geistigen Eigentums einbringen.

"Nun, da ich die Leitung an Frédéric übergebe, bin ich zuversichtlich, dass Questel für seine nächste Wachstumsphase gut aufgestellt ist", erklärte Besson. "Was diesen Moment besonders spannend macht, ist die Kombination zweier großer Stärken: die fundierte und unübertroffene Expertise im Bereich des geistigen Eigentums, die Questel auszeichnet, und Frédérics nachgewiesene Fähigkeit, in führenden Technologieunternehmen rasantes Wachstum und Transformation voranzutreiben. Diese Kombination bildet eine starke Grundlage, um Innovationen zu beschleunigen und erhebliches neues Wertpotenzial zu erschließen."

"Unter der Führung von Charles hat sich Questel zu einem der führenden Anbieter im Markt für IP-Software und technologiegestützte Dienstleistungen entwickelt", erklärte Beylier. "Im Namen aller Aktionäre der Questel Group möchten wir ihm für sein Engagement, seine Weitsicht und seinen entscheidenden Beitrag in all den Jahren danken."

"Questel beabsichtigt, seine Position als technologisches Kraftzentrum in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen im IP-Sektor zu festigen, und ich freue mich darauf, die Leitung eines so ehrgeizigen und innovativen Unternehmens zu übernehmen", erklärte Beylier. "Meine ersten Prioritäten als CEO werden darin bestehen, Questels Fokus auf den Ausbau seines integrierten IP-Ökosystems zu verstärken, sodass Kunden nahtlos auf eine herausragende Datenqualität und -abdeckung, SaaS-Plattformen, KI-gesteuerte Arbeitsabläufe und Anwendungsfälle sowie technologiegestützte Expertendienstleistungen zugreifen können als Grundlage für strategische Entscheidungen."

"Questel hat das Potenzial, die IP-Branche für seine Kunden zu revolutionieren und anzuführen, indem es weitere KI-gestützte und agentische IP-Lösungen weiter integriert, die fortschrittliche digitale Fähigkeiten mit hochqualifizierter menschlicher IP-Expertise, Kontrolle und Aufsicht verbinden", fügte Beylier hinzu.

Über Questel

Questel ist ein Anbieter von umfassenden Lösungen im Bereich des geistigen Eigentums für mehr als 20.000 Kunden und 1,5 Millionen Nutzer in 30 Ländern. Questel bietet ein umfassendes Spektrum an Software und Dienstleistungen für die Verwaltung aller Arten geistigen Eigentums (Patente, Marken, Geschmacksmuster, Domainnamen, Urheberrechte), einschließlich Recherche, Analyse und Überwachung, internationale Anmeldungen, Übersetzungen, Verlängerungen und Eintragungen. In Verbindung mit unserer Plattform für das IP-Kostenmanagement ermöglichen diese Lösungen unseren Kunden erhebliche Einsparungen über den gesamten IP-Lebenszyklus hinweg. Questel verfügt über 30 Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich. Weitere Informationen finden Sie auf Questel.com und auf LinkedIn.

Über Eurazeo

Eurazeo ist eine führende europäische Investmentgruppe mit einem diversifizierten verwalteten Vermögen von 39 Milliarden Euro, davon 30 Milliarden Euro im Auftrag institutioneller und privater Kunden im Rahmen ihrer Strategien in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur. Die Gruppe unterstützt mehr als 600 mittelständische Unternehmen und stützt sich dabei auf das Engagement ihrer 450 Mitarbeiter, ihre fundierte Branchenexpertise, ihren privilegierten Zugang zu globalen Märkten über 14 Niederlassungen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten sowie ihren verantwortungsvollen Ansatz zur Wertschöpfung auf der Grundlage von Wachstum. Die institutionelle und familiäre Aktionärsstruktur des Unternehmens sowie seine solide Finanzlage gewährleisten seine langfristige Leistungsfähigkeit.

Eurazeo unterhält Niederlassungen in Paris, New York, London, Frankfurt, Berlin, Mailand, Stockholm, Madrid, Luxemburg, Shanghai, Seoul, Singapur, Tokio und São Paulo.

Eurazeo ist an der Euronext Paris notiert. ISIN: FR000121121 Bloomberg: RF FP Reuters: EURA.PA.

Über IK Partners

IK Partners ("IK") ist eine europäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, Frankreich, den nordischen Ländern und Großbritannien konzentriert. Seit 1989 hat IK mehr als 20 Milliarden Euro Kapital beschafft und in über 210 europäische Unternehmen investiert. IK unterstützt Unternehmen mit großem Potenzial und arbeitet eng mit Managementteams und Investoren zusammen, um solide, gut positionierte Unternehmen mit hervorragenden langfristigen Aussichten aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter ikpartners.com. IK ist ein Tochterunternehmen von Wendel. Weitere Informationen finden Sie unter wendelgroup.com

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