Über Dividenden können Börsianer regelmäßige Einkünfte erzielen. Ein Minidepot der Redaktion aus sieben Aktien erreicht eine Dividendenrendite von mehr als fünf Prozent. Hinzu kommt die Chance auf Sonderausschüttungen. Endlich Frühling - und für Börsianer in Deutschland beginnt damit bald die heiße Phase der Dividendensaison. Den inoffiziellen Auftakt macht in diesem Jahr die Hauptversammlung der Deutsche Telekom am 1. April. Unter Punkt zwei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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