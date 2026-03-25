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LGT bei den WealthBriefing European Awards und Euromoney Private Banking Awards 2026 ausgezeichnet



25.03.2026 / 14:30 CET/CEST

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Vaduz, 25. März 2026. LGT, die internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein, wurde bei den renommierten WealthBriefing European Awards 2026 in der Kategorie «External Asset Management Platform & Offering» zur Gewinnerin gekürt. Zudem zeichnete das Fachmagazin Euromoney die LGT bei den Private Banking Awards 2026 als «World's Best Pure Play/Boutique Private Bank» aus. Die beiden Awards würdigen die Stärke der Bank im europäischen Intermediärgeschäft und bestätigen ihr Profil als international führende Private-Banking-Gruppe. Die WealthBriefing European Awards werden jährlich vergeben und zeichnen die innovativsten und herausragendsten Unternehmen und Persönlichkeiten der Vermögensverwaltungsbranche aus. In diesem Jahr wurde die LGT in der Kategorie «External Asset Management Platform & Offering» für ihre vorausschauende Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern ausgezeichnet. «Die LGT verbindet die Stabilität eines familiengeführten Hauses mit drei Jahrzehnten Intermediärs-Expertise, innovativer Technologie, ausgewiesener Kompetenz im nachhaltigen Investieren und exklusivem Zugang zu alternativen Anlagen», so die WealthBriefing Jury in ihrem Bericht. «Im Intermediärgeschäft entsteht der grösste Mehrwert da, wo Technologie und menschliche Expertise ineinandergreifen», sagt Markus Werner, Mitglied der Geschäftsleitung und Head Intermediary Business bei der LGT Bank AG. «Digitale Lösungen und KI-gestützte Tools steigern Effizienz und Qualität unserer Services deutlich - doch im Zentrum stehen für uns weiterhin der persönliche, vertrauensvolle Austausch sowie ein tiefes Verständnis für die individuelle Situation und die anspruchsvollen Bedürfnisse der Intermediäre und ihrer Kundschaft. Die Auszeichnung von WealthBriefing ist für uns eine wichtige Bestätigung und Ansporn, unser Angebot konsequent weiter voranzutreiben.» Kontinuität und Weitblick über Generationen Bei den Euromoney Private Banking Awards 2026 erhielt LGT die Auszeichnung als «World's Best Pure Play/Boutique Private Bank». Der Award bestätigt das Profil der LGT als spezialisierte, international ausgerichtete Privatbank - mit hoher Beratungsqualität, einer klaren Positionierung und der laufenden Weiterentwicklung ihres Angebots. «Unsere Eigentümerfamilie steht seit Jahrzehnten für Kontinuität sowie langfristiges Denken und Handeln - und genau dieses Verständnis von Verantwortung prägt auch uns als Privatbank», sagt Olivier de Perregaux, CEO LGT Private Banking. «Gleichzeitig entwickeln wir unser Beratungs- und Produktangebot laufend weiter. So stellen wir sicher, dass wir unsere Kundinnen und Kunden auch in einem sich schnell verändernden Umfeld zeitgemäss und auf hohem Niveau begleiten können - durch unterschiedliche Marktzyklen und über Generationen hinweg.» LGT in Kürze LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 30.06.2025 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 359.6 Milliarden (USD 451.6 Milliarden) für vermögende Privatkundinnen und Privatkunden sowie für institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt 6000 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und dem Mittleren Osten.

www.lgt.com



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