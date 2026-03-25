Erster Quartalsgewinn in der noch jungen Geschichte von Xpeng. Angetrieben durch gute Verkaufszahlen und steigende Margen ist XPeng der jüngste chinesische Elektrofahrzeughersteller, der trotz des harten Wettbewerbs auf dem größten Automarkt der Welt vor kurzem den Sprung in die Profitabilität geschafft hat.2026 wird ein entscheidendes Jahr für Xpeng. Das in Guangzhou ansässige Unternehmen will die Verkäufe seiner Elektroautos weiter steigern, eine eigene Robotaxi-Flotte ausrollen und humanoide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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