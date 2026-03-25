Mainz (ots) -Es wird ernst für Bundeskanzler Friedrich Merz. Nach den beiden Landtagswahlen im März gibt es keine Ausrede mehr: Auf den abgesagten "Herbst der Reformen" und einen Winter voller Wahlkampf müssen jetzt die versprochenen Gesetze kommen - Steuern, Krankenversicherung, Rente, Pflege. Alles soll generalüberholt werden und nebenbei auch noch Milliarden eingespart. Alles in der Hoffnung, dass die Wirtschaft dann wieder wächst. Abstiegsangst im Land - wann liefert Schwarz-Rot ist am Donnerstag, 26. März 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Wie soll der große Wurf gelingen - mit einer Kanzlerpartei unter Druck und Sozialdemokraten, die um ihr politisches Überleben kämpfen? Mehr Netto vom Brutto wünschen sich die Bürger - und vor allem einen sicheren Arbeitsplatz. Denn die Angst vor Deindustrialisierung und Abstieg ist groß. Reichen der politische Wille und die Kraft der schwarz-roten Koalition? Kann die Regierung das Land modernisieren, ohne viele neue Verlierer zu produzieren?Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Anke Rehlinger, SPD-Vize und Ministerpräsidentin im Saarland, Ökonom Gabriel Felbermayr, neues Mitglied im Rat der "Wirtschaftsweisen", der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und Kristina Dunz vom "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND).Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6243328