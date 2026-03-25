Das Berliner Startup Cariqa ergänzt sein bisher App-basiertes Angebot um eine physische Ladekarte. Mit der "ChargeCard" reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf das Feedback von Nutzern, die sich diese Art der Authentifizierung für öffentliche Ladepunkte wünschen. Über seine App will Cariqa bekanntlich Elektroautofahrer mit Ladestationsbetreibern (CPOs) verbinden - und zwar ohne die üblichen Roaming-Zuschläge. Vielmehr sollen CPOs dort die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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