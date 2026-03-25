In Leipzig wird unter dem Namen "Sächsische Initiative Automatisierte Shuttle im ÖPNV - SIAS-ÖV" ein neues Forschungs- und Entwicklungsprojekt ins Leben gerufen, das den Einsatz von autonomen Shuttles im ÖPNV ermöglichen soll. Beteiligt sind u.a. die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), IAV, TU Dresden und eVersum. Ziel des Projekts ist die gesamtheitliche Entwicklung eines integrierten Mobilitätssystems für hochautomatisierte Shuttles der Automatisierungsstufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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