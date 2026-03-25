DSV setzt auf der Strecke zwischen Neufahrn bei München und Sterzing in Südtirol künftig einen vollelektrischen 40-Tonner auch für Nachttransporte ein. Dank der Ausnahme für E-Lkw vom Nachtfahrverbot auf der Inntalautobahn A12 will der Logistiker so eine 24-Stunden-Systemlaufzeit auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas gewährleisten. Der rein elektrische Lkw wurde bereits im Sommer 2025 am Standort Neufahrn in Betrieb genommen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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