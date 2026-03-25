

EQS-Media / 25.03.2026 / 14:48 CET/CEST

Frankfurt am Main, 25. März 2026 - Die Luigs Real Estate GmbH hat die Bestandsimmobilie an der Zeil 29-31 in zentraler Lage der Frankfurter Innenstadt umfassend weiterentwickelt und nach ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) neu positioniert. Das Objekt ist vollständig vermietet und bietet attraktive Perspektiven für nachhaltigkeitsorientierte Investoren.



Im Rahmen der Revitalisierung wurde das Gebäude mit circa 3250 QM Mietfläche gezielt an die steigenden Anforderungen moderner und nachhaltiger Gewerbeimmobilien angepasst. Zu den umgesetzten Maßnahmen zählen unter anderem eine energetische Optimierung durch Dreifachverglasung, eine moderne Fassadengestaltung mit Vollwärmeschutz sowie ein zukunftsfähiges Heizsystem in Hybridtechnologie unter Einsatz einer Wärmepumpe. Dadurch konnten Energieeffizienz und Nachhaltigkeitsstandard der Immobilie signifikant verbessert werden.



Die Immobilie überzeugt insbesondere durch ihre herausragende Mikrolage: In unmittelbarer Nähe zur Konstablerwache gelegen, profitiert der Standort von einer exzellenten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie der Nähe zu zentralen Behördenstandorten und Gerichtsbarkeiten in Frankfurt. Gleichzeitig befindet sich das Objekt in einer der frequenzstärksten Einzelhandelslagen Deutschlands entlang der Frankfurter Zeil.



Passend zu diesem Umfeld ist die Mieterstruktur überwiegend durch etablierte Anwaltskanzleien, Sozietäten sowie Arztpraxen geprägt. Diese Nutzerstruktur unterstreicht die Standortqualität und sorgt für eine nachhaltige und stabile Nachfrage.



Diese Kombination aus Lagequalität, hochwertiger Mieterstruktur und bestehender Vollvermietung bietet stabile Cashflows und eine solide Grundlage für langfristige Wertentwicklung.



Neben ökologischen Maßnahmen wurden auch soziale und funktionale Aspekte berücksichtigt: Moderne Flächenkonzepte, attraktive Aufenthaltsqualitäten und die exzellente Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr machen das Gebäude zu einem zukunftsfähigen Standort für unterschiedliche Nutzergruppen.



"Mit der Weiterentwicklung dieser Bestandsimmobilie ist es uns gelungen, ein nachhaltiges und gleichzeitig wirtschaftlich attraktives Investmentprodukt zu schaffen", sagt Joachim Luigs, Geschäftsführer.



Geplant ist, das Objekt im zweiten Quartal 2026 Investoren anzubieten.



Über die Luigs Real Estate GmbH

Die Luigs Real Estate GmbH ist ein auf die Entwicklung und Realisierung hochwertiger Immobilienprojekte spezialisierter Projektentwickler mit Fokus auf nachhaltige und zukunftsorientierte Nutzungskonzepte.



Pressekontakt:

Luigs Real Estate GmbH

An den Brunnenröhren 18

35037 Marburg

F 0170-1760000

M info@luigsreal.com





Strassenansicht Zeil-29-31 Copyright: Luigs Real Estate GmbH 2026

Emittent/Herausgeber: Luigs Real Estate GmbH

Schlagwort(e): Immobilien



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