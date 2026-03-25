© Foto: OpenAIDie neue Ray-Ban-Brille von Meta verkauft sich in den USA, doch in Europa stockt der Start. Der Grund könnte für den Konzern zum echten Problem werden.Meta sieht sich aufgrund von Lagerengpässen sowie Vorschriften zu künstlicher Intelligenz und nicht austauschbaren Batterien mit Verzögerungen bei der Markteinführung seiner neuen Ray-Ban Smart Glasses in der Europäischen Union konfrontiert, wie Bloomberg News am Mittwoch berichtete. Das Unternehmen beschränkt das Produkt vorerst auf den US-Markt, während es regionale Richtlinien und eine ab 2027 geltende Vorschrift prüft. Diese Vorschrift schreibt vom Benutzer austauschbare Batterien, welche den internen Platz einschränken oder die …Den vollständigen Artikel lesen
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