Innovative Partnerschaften läuten neue Ära der sicheren, KI-gestützten Mitarbeiter-Authentifizierung ein

RSA gab heute die erweiterte Unterstützung für die neue Microsoft 365 Lösung auf der RSAC Conference 2026 bekannt. Diese Neuerung ermöglicht weitere passwortlose Eingabemöglichkeiten, bietet Organisationen verbesserte Sicherheit, ein nahtloses Benutzererlebnis und resiliente Abläufe, während sie die Zukunft der KI-gesteuerten Produktivität begrüßen.

Durch die Ausstattung von RSA ID Plus for Microsoft mit Microsoft 365 E7 können Unternehmen eine vertrauenswürdige Authentifizierung sowohl für menschliche Nutzer als auch KI-Agenten unter gleichzeitiger Wahrung sensibler Daten und privilegierter Vorgänge in hybriden, Cloud- und On-Premises-Umgebungen gewährleisten. Diese Bereitstellung erfolgt im Anschluss an den Beitritt von RSA zur Microsoft Intelligent Security Association (MISA), die den RSA Advisor for Admin Threats in Microsoft Security Copilot einführt und den RSA ID Plus Admin Logs Connector bereitstellt, um die laufende Zusammenarbeit zwischen RSA und Microsoft weiter zu stärken.

"Der Aufstieg von KI-Agenten im Unternehmen bedeutet, dass Organisationen überdenken müssen, wie wie sie jede Identität sichern Mensch und Maschine gleichermaßen", so Greg Nelson, RSA CEO. "Erweiterte passwortlose RSA Möglichkeiten und verbesserte MFA Resilienzmerkmale, die nun bei Microsoft E7 zur Verfügung stehen, erlauben Organisationen, Passwörter zu eliminieren, Advanced Identity Threats (fortgeschrittene Identitätsbedrohungen) aufzuhalten und den sicheren Zugriff in großem Umfang zu optimieren."

"Die Partnerschaft zwischen RSA und Microsoft ist für die Kunden von entscheidender Bedeutung, die sich zunehmend mit komplexen Sicherheitsanforderungen konfrontiert sehen", so Laura Marx, RSA Chief Marketing und Growth Officer. "Durch die Zusammenarbeit mit der Microsoft Intelligent Security Association und die Verbesserung integrierter Lösungen für Microsoft Entra ID stärken wir Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen, hoher Komplexität und strengen regulatorischen Auflagen durch die widerstandsfähigsten und innovativsten verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen."

"Die Microsoft Intelligent Security Association repräsentiert eine dynamische und vertrauenswürdige Gemeinschaft führender Sicherheitsinnovatoren weltweit", so Maria Thomson, Director, Microsoft Intelligent Security Association. "Unsere Partner, einschließlich RSA Security, sind durch ein gemeinsames Engagement vereint, um die Cybersicherheits-Zusammenarbeit zu verbessern, um Kunden in die Lage versetzen, neu auftretende Bedrohungen mit größerer Geschwindigkeit, Effizienz und Zuversicht vorherzusehen, zu erkennen und zu bekämpfen."

Darüber hinaus können Organisationen die RSA Authentifizierung bei Entra-Konfigurationen mithilfe der neuen Microsoft Entra External MFA Integration einsetzen, was Organisationen in die Lage versetzt, die gesamte Bandbreite der RSA Authentifizierungsfunktionen gemeinsam mit zusätzlichen RSA Sicherheitsverbesserungen bereitzustellen.

RSA stärkt Führungsposition bei passwortloser Authentifizierung auf der RSAC Conference 2026

RSA liefert die branchenweit umfassendste passwortlose Authentifizierungslösung einschließlich unter anderem von FIDO2, QR Code, OTP, Biometrik und Hardware-Fähigkeiten. Auf der RSAC gab RSA umfassende Erweiterungen im Bereich der passwortlosen Authentifizierung bekannt, die unabhängig oder zusammen mit der Microsoft Entra ID Suite eingesetzt werden können, um sicherzustellen, dass Organisationen passwortlose Authentifizierungsmethoden für jeden Benutzer, in jeder Umgebung, jedes Mal einsetzen können.

Zu diesen neuesten Erweiterungen gehören die nächste Version im Bereich der passwortlosen Anmeldung auf dem Desktop für macOS und Windows (die neue Online-, Offline- und Hybrid-Hochverfügbarkeitsoptionen beinhaltet), verbesserte Mobile Passkeys mit Näherungsprüfung und die passwortlose Anmeldung im Rechenzentrum, einschließlich Support für Linux- und OS-Server. In einer neuen Fallstudie führte die FIDO Alliance aus, wie RSA seine eigenen Lösungen verwendet hatte, um die nahezu universelle passwortlose Lösung für seine globalen Arbeitskräfte zu implementieren.

"Bei RSA handelt es sich bei der passwortlosen Authentifizierung nicht lediglich um ein Merkmal es ist eine Disziplin, die durchgeführt werden muss, wenn alles andere zusammenbricht", so Jim Taylor, President, Chief Product Strategy Officer, RSA. "Während die Branche intensiv über passwortlose Authentifizierung als Demo-Szenario spricht, liefert RSA die passwortlose Authentifizierung bei Ausfällen, für Ausnahmefälle und die Szenarien, über die niemand sonst nachdenken will. Mit unseren neu angekündigten Verbesserungen die von kennwortloser V2 Anmeldung auf dem Desktop sowohl für macOS als auch Windows, Hochverfügbarkeitsoptionen, die online, offline und in Hybrid-Umgebungen funktionieren, bis hin zu verbesserten Mobile Passkeys und Support für Rechenzentren reichen gewährleistet die passwortlose RSA Authentifizierung, dass Organisationen niemals Kompromisse eingehen müssen."

Die Teilnehmer an der RSAC Conference sind herzlich eingeladen, RSA am Stand N 6253 aufzusuchen, um eine Demo dieser Passwortlos-Erweiterungen zu erhalten.

Quellenangaben

Fordern Sie eine Demoversion von RSA auf der RSAC 2026 an

Datenblatt: RSA ID Plus für Microsoft

Video: RSA ID Plus for Microsoft

FIDO Alliance RSA Fallstudie

RSA passwortlose Lösungsübersicht

RSA iShield Key 2 Series

Microsoft Marketplace: RSA ID Plus

Über RSA

Die KI-gestützte RSA Unified Identity Platform schützt die sichersten Organisationen der Welt vor den gefährlichsten Cyberangriffen von heute und morgen. RSA bietet die erforderlichen Funktionen in den Bereichen Identitätsinformationen, Authentifizierung, Zugriff, Governance und Lebenszyklus, um Bedrohungen entgegenzuwirken, den Zugriff zu sichern und die Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen. Mehr als 9.000 Unternehmen, für die Sicherheit von höchster Bedeutung ist, vertrauen bei der Verwaltung von mehr als 60 Millionen Identitäten in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen auf RSA. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Dort können Sie auch unseren Vertrieb kontaktieren, einen Partner finden oder ausführlichere Informationen über RSA einholen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324475769/de/

Contacts:

teamrsa@axicom.com