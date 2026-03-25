Die vergangenen Wochen haben viele Anleger verunsichert. Edelmetalle gerieten spürbar unter Druck, während Energierohstoffe deutlich zulegen konnten. Die Märkte haben damit einmal mehr gezeigt, wie schnell sich Trends verschieben können. Doch genau in solchen Phasen lohnt sich ein genauerer Blick - Markus Bußler zeigt jetzt wo.Erste Signale deuten darauf hin, dass sich die Lage insbesondere bei Gold und Silber wieder stabilisieren könnte. Noch ist daraus kein klarer Aufwärtstrend entstanden - aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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