NEW YORK (dpa-AFX) - Erneute Hoffnungen auf einen Ausweg aus dem Iran-Krieg haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Im frühen Handel zog der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,69 Prozent auf 46.443 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,62 Prozent auf 6.597 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100, der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, gewann 0,70 Prozent auf 24.170 Punkte.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump unterbreitete den Machthabern in Teheran offenbar einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Kriegs. In dieser Woche seien zwischen beiden Konfliktparteien bereits zweimal Vorschläge übermittelt worden, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen. Irans Militärführung wies unterdessen Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Krieges zurück./gl/jha/

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