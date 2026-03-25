Die Aktie des britischen Chipdesigners ARM befindet sich seit Anfang Februar in einer starken Aufwärtsbewegung. Und diese erfährt am Mittwoch einen weiteren Schub. Vorbörslich schießt der Nasdaq-Titel um rund +10% nach oben und steht damit vor dem Sprung über die 150-US$-Marke. Das steckt hinter der Rallye und so kann es jetzt weitergehen. Starke Wachstumsaussichten Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig hatte bereits am Dienstag ausführlich beschrieben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de