Neues SATCOM-Terminal mit Unterstützung mehrerer Umlaufbahnen erweitert die Möglichkeiten für autonome, mobile Führungs- und Kontrolloperationen sowie für industrielle Hochgeschwindigkeits-Mobilitätsanwendungen

Bietet erstklassige Langlebigkeit in kompakter Bauweise, ein robustes Gehäuse, schnelle Wasserableitung und eine hohe IP-Schutzart

REDMOND, Washington, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kymeta Corporation, der weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, stellt heute ihr neues Kestrel u5 vor - das kleinste und leistungsfähigste Multi-Orbit-SATCOM-Terminal, das für den Einsatz in unbemannten Systemen und im Bereich der nationalen Sicherheit sowie für industrielle Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert wurde, bei denen Witterungseinflüsse, Vibrationen und ständige Bewegung oft eine Herausforderung für eine zuverlässige Konnektivität darstellen.

Das Kestrel u5 bietet modernen Soldaten und Regierungsteams eine neue und zuverlässige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und sich an unterschiedliche Einsatzprofile anzupassen. Es ermöglicht nahtlose Konnektivität (Umschaltung zwischen Strahlen in weniger als 1 Millisekunde) über Netzwerke, Konstellationen sowie LEO-, GEO-, HEO- und elliptische Umlaufbahnen hinweg. Dieses robuste Terminal wurde entwickelt, um mit der sich rasch wandelnden Technologielandschaft Schritt zu halten, und bietet zukunftsfähige Funktionen, darunter Vollduplex-Fähigkeit und Unterstützung für Fern-Upgrades.

Das Kestrel u5 wurde speziell für den Einsatz zu Lande und zu Wasser entwickelt und bietet eine umfassende Lösung für unbemannte Systeme und andere Plattformen. Das leichte, flache und robuste Design des Terminals wurde speziell für die hohen Anforderungen der modernen Kriegsführung entwickelt, in der Faktoren wie ständige Bewegung, Funkstörungen und Stoßschäden die Funktionsfähigkeit von Kommunikationssystemen ständig gefährden.

Das Terminal ist flexibel und einfach zu installieren und verfügt über eine Konstruktion ohne bewegliche Teile, die sich problemlos auf dem Deck unbemannter Seeschiffe und anderer Fahrzeuge der nächsten Generation montieren lässt. Das auf Langlebigkeit ausgerichtete Design umfasst eine Stoßdämpfung sowie eine zum Patent angemeldete Radom-Technologie, die für eine optimale Wasserablaufgeschwindigkeit sorgt und es dem Gerät ermöglicht, zeitweiliges Eintauchen in Wasser zu überstehen und sich davon zu erholen. Dies gewährleistet eine gleichbleibend hohe Leistung und eine zuverlässige Konnektivität selbst unter härtesten Betriebsbedingungen.

Dank entscheidender Funktionen zur Minimierung der Erkennungs- und Abfangwahrscheinlichkeit (LPD/LPI) bietet das Kestrel u5 eine in seiner Klasse führende geringe thermische Signatur, die durch den geringen Stromverbrauch des Geräts (typischerweise weniger als 100 W) und das passive Kühlsystem gewährleistet wird. Zusätzlich zu seinem Überlebensvorteil sorgt der Einsatz der einzigartigen, auf Metamaterialien basierenden Antennenoberfläche von Kymeta für einen schmalen Strahl, wodurch das Risiko von Funkstörungen oder Interferenzen verringert wird.

"Die Entwicklung der modernen Kriegsführung hat deutlich gemacht, wie dringend widerstandsfähige, konflikttaugliche Konnektivitätslösungen benötigt werden", sagte Tom Goebelbecker, Senior Vice President für nationale Sicherheitsprogramme bei Kymeta. "Konfliktszenarien sind datengesteuerter und vernetzter als je zuvor. Für moderne Kampfflugzeuge kann der Verlust des Zugangs zu Echtzeitkommunikation und präzisen Daten daher bei kritischen Einsätzen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen."

"Mit dem Kestrel u5 haben wir eine Kommunikationslösung auf den Markt gebracht, die den zentralen Anforderungen des sich rasch wandelnden Einsatzgebiets gerecht wird." Dank unseres Multi-Netzwerk-Ansatzes für LEO- und GEO-Konnektivität reagiert dieses Terminal proaktiv auf Ausfallzeiten, wechselt nahtlos zwischen den Netzwerken und bietet den Einsatzleitern einen redundanten PACE-Plan. Diese innovative Multi-Orbit-Funktion wird durch die robuste Außenhülle des Terminals geschützt. Und diese fortschrittliche Konnektivität und robuste Bauweise werden in einem Paket mit unübertroffenen SWaP-C-Werten geboten. All diese Faktoren zusammen ergeben eine völlig neue SATCOM-Fähigkeit, die die Art und Weise, wie verteilte Teams miteinander in Verbindung treten, Befehle erteilen und überleben, grundlegend verändern wird."

Für gewerbliche Anwendungen, wie beispielsweise im Schienenverkehr und in anderen Branchen mit hohem Beanspruchungsgrad - darunter Bauwesen, Bergbau und Landtechnik -, lässt sich das Kestrel u5 problemlos auf dem Dach von Eisenbahnwaggons und anderen Fahrzeugen befestigen. Es bietet Vollduplex-Konnektivität in LEO-Netzwerken mit geringer Latenz, Breitbandgeschwindigkeiten und flexiblen Service Level Agreements (SLAs) - und das alles in einem für den Schienenverkehr zertifizierten Terminal mit hoher Schutzart (IP69K und IP68), das für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgt. Die Möglichkeit, zwischen LEO und GEO zu wechseln, wird vom Terminal unterstützt und ist eine optionale Zusatzfunktion für Unternehmenskunden.

Mit dem Kestrel u5 können Pendler nun jederzeit auf ein sicheres und unterbrechungsfreies WLAN für Fahrgäste vertrauen, während Betreiber jederzeit und überall auf zuverlässige Betriebskommunikation, CCTV-Backhaul und Sicherheitssysteme wie Positive Train Control zurückgreifen können.

Das Terminal kann ab sofort bestellt werden; die Seriengeräte werden voraussichtlich im nächsten Monat erhältlich sein. Nach dieser ersten Markteinführungsphase wird eine breitere Verfügbarkeit erwartet, da Kymeta die Produktion weiter ausbaut, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter KymetaCorp.com.

Über Kymeta:

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln, herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten Flachbildschirm-Antennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe softwaredefinierter Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so eine lückenlose Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta richten sich an Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt, Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über 150 Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt bereitzustellen.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

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