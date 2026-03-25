Die EZB reagiert auf den durch den Iran-Krieg ausgelösten Schock steigender Energiepreise zunehmend wachsam. Angesichts der jüngsten Dynamik warnt Lagarde vor möglichen Zweitrundeneffekten auf Inflation und Wirtschaft. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank betont, dass Zinsen nur bei klarer Datenlage angepasst werden. Entscheidend bleibt, ob sich der Energieschock dauerhaft ausweitet und eine neue Inflationswelle auslöst. Iran-Krieg: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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