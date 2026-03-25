Im freundlichen Marktumfeld legt am Mittwoch auch die Nordex-Aktie wieder deutlich zu. Der Turbinenbauer startet damit einen neuen Versuch, das Mehrjahreshoch bei 46,90 Euro zu überwinden. Ein neuer Auftrag für einen neuen Turbinentypen sowie eine positive Analystenstudie verleihen dem MDAX-Titel Schwung.Für ein Projekt in Nordrhein-Westfalen hat der Konzern den ersten Auftrag für die Turbine des Typs N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 199 Metern erhalten. Es werden zwar nur drei Anlagen mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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