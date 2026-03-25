Unabhängig von den Krisenregionen ist dieses Unternehmen in der Lage, Öl, Gas und Strom zu liefern. Für Anleger könnte sich eine Einstiegschance ergeben. Wenn Öl und Gas ungestört fließen, ist der Wert von Versorgungssicherheit gering. Doch stockt der Nachschub, zeigen die verlässlichen Lieferanten ihre Stärke. Einer davon ist der norwegische Energieriese Equinor. Das war 2022 so, als russisches Gas nach dem Angriff auf die Ukraine immer spärlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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