Die Elektrifizierung des Stadtverkehrs in Münster schreitet voran. Nach Angaben der Stadtwerke fahren inzwischen 97 der insgesamt 120 eigenen Busse elektrisch. Nun investieren auch zwei private Partnerunternehmen in Elektrobusse und Ladeinfrastruktur. Spätestens 2029 soll die komplette Flotte mit Ökostrom betrieben werden - das gilt für die 120 blauen Stadtwerke-Busse. Dabei handelt es sich größtenteils um Mercedes eCitaro von Daimler Buses, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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