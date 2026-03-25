Das britische Logistikunternehmen Maritime Transport hat 19 E-Lkw an seinen Standorten in Wakefield und Birmingham in Betrieb genommen. Diese sollen bald Zuwachs bekommen: Im Laufe dieses Jahres will Maritime Transport auf insgesamt 56 E-Lkw in 13 Transportdepots und Bahnterminals erhöhen. Maritime Transport hat seinen Hauptsitz im britischen Felixstowe und will verstärkt in E-Lkw investieren. 19 Einheiten sind kürzlich bereits bei dem Logistikdienstleister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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