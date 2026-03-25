München (ots) -Anlässlich des weltweiten Kinostarts von Nintendo und Illumination's Der Super Mario Galaxy Film im April 2026, können Super Mario-Fans jeden Alters nun bei McDonald's in das Universum eintauchen. Und das mit zwei exklusiven Menüs: einem Super Mario Happy Meal und einem Super Mario Menü für Erwachsene!McDonald's startet eine weitere popkulturelle Partnerschaft - mit Nintendo und Illumination's Der Super Mario Galaxy Film. Die Marke positioniert sich dadurch erneut als Treffpunkt für Familien und schafft mit dem Happy Meal zum Super Mario Film und einem Menü zum Super Mario Film für Erwachsene ein generationenübergreifendes Erlebnis. Rechtzeitig zum weltweiten Kinostart am 01.04. bringt McDonald's Deutschland brandneue Produkt-Highlights auf den Markt. Ab dem 25.03. sind sie für rund vier Wochen erhältlich.Der Super Mario Galaxy Film x McDonald's: Zwei exklusive Menüs zum Eintauchen in die Welt des FilmsDas Menü zum Super Mario Film ist exklusiv in der McDonald's App für registrierte Nutzer in teilnehmenden Restaurants erhältlich und beinhaltet einen Big Mac oder 6 Chicken McNuggets mit dem neuen limitierten Dip Set zum Super Mario Film, bestehend aus cremiger Pilzsauce, würziger Jalapeño Sauce und Sauce mit Joghurt und Zitrone. Dazu mittlere Pommes, einen 0,4l Softdrink und drei der neuen Sterne Snackers (außerhalb des Menüs auch als 5er-Variante erhältlich) - außen knusprig-paniert mit einem Kern aus zartschmelzenden Cheese bilden sie die perfekte Beilage zum Super Mario Galaxy Film.Darüber hinaus dürfen sich Fans und Foodies im Rahmen der Kollaboration auf zwei brandneue Dessert-Highlights freuen: Neben dem McFlurry zum Super Mario Film, bestehend aus cremigen Softeis Original, Popcorn mit Karamell-Geschmack für extra Crunch und köstlicher Karamell-Sauce, darf auch der Milchshake zum Super Mario Film nicht fehlen. Cremiger, blauer Milchshake mit Keksgeschmack, getoppt von einer fluffigen Sahnehaube.Um Fans noch tiefer in das Abenteuer eintauchen zu lassen, enthält jedes Menü zum Super Mario Film zudem eine von vier goldenen Sammlermünzen. Jede Münze zeigt ein ikonisches Element aus Nintendo und Illumination's Der Super Mario Galaxy Film: Yoshis Ei, einen Luma, die Feuerblume oder Rosalinas Buch. Gesteigert wird der Sammelspaß bei McDonald's mit einer Besonderheit: fünf Mal werden deutschlandweit anstelle einer goldenen Münze eine rote Münze in den Menüs zu finden sein. Wer eine dieser roten Münzen findet, gewinnt eine 7-tägige Reise für 4 Personen ins Universal Orlando Resort in Florida.Auch im Happy Meal gibt es Neues: Das Happy Meal zum Super Mario Film beinhaltet die klassischen McDonald's Produkte zur Auswahl und dazu eine von 12 Sammelfiguren aus Nintendo und Illumination's Der Super Mario Galaxy Film. Jede Figur ist an einem beweglichen Clip befestigt und kann mithilfe eines Schlüsselrings als Accessoire oder mit einem Standfuß präsentiert werden.Neue Produkte im McCafé und neue DessertsAuch im McCafé gibt es ab dem 25.03. neue Produkt-Highlights für McDonald's Fans. Dazu zählen der McPops Coco Kiss mit cremiger Füllung und Kokosraspeln, der Tropical Mango Kuchen sowie ein Kirsch-Streusel-Kuchen. Ein echter Hingucker ist der Hhmmbeer Donut mit gefriergetrockneten Himbeerstücken.Für Eisliebhaber startet die Saison mit neuen Produkten und einer hochwertigen Kooperation mit Magnum: Vom 25.03. bis 30.06. ergänzt das McFlurry Magnum Utopia mit Schoko-Sauce, knackigen Schoko-Coins sowie einem pinken Berry-Style Topping das Eis-Setup. Ab dem 29.04. erweitert zudem das McFlurry Magnum Billionaire mit Karamell-Sauce, knackigen Schoko-Coins, Salted-Caramel-Chunks und knusprigen Butterkeksstückchen das Angebot.Mehr Informationen zu Super Mario Galaxy Film x McDonald's finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/mario-meal.htmlPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6243415