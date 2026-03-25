© Foto: adobe.stock.comSilber verzeichnete in den letzten Wochen einen spektakulären Abverkauf. Zuletzt ließ der Druck jedoch nach. Gibt es nach der Halbierung des Silberpreises nun eine Comeback-Chance für das Edelmetall?Aktuelle Silberpreisentwicklung Ende Januar kratzte der Silberpreis noch an der Marke von 120 US-Dollar. Die Ernennung von Walsh als Powell-Nachfolger an der Spitze der Fed schürte damals Sorgen hinsichtlich einer restriktiveren Politik der US-Notenbank. Der US-Dollar erholte sich leicht. Gold und Silber kamen daraufhin deutlich zurück - nach der imposanten Preisrallye war der Korrekturbedarf enorm. Als es nach einem erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung aussah, übte der Beginn der …Den vollständigen Artikel lesen
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