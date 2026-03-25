Potsdam (ots) -BB RADIO bestätigt mit den aktuellen Ergebnissen der Mediaanalyse eindrucksvoll seine führende Rolle in Brandenburg. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bleibt der Sender in Brandenburg klar auf Platz 1 und baut seine Marktführerschaft weiter aus.Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in den Reichweitenzahlen: Mit einem Wachstum von 47 % in der Durchschnittsstunde (14-49 Jahre) punktet BB RADIO im Homemarkt. Und 171.000 tägliche Hörer in Brandenburg (14-49 Jahre) - ein sensationelles Ergebnis mit deutlichem Vorsprung vor den Mitwettbewerbern. 1.218.000 Hörerinnen und Hörer schalten jede Woche ein - ein starker Beleg für die hohe Relevanz und die enge Bindung im Sendegebiet.Maßgeblicher Impulsgeber dieser Entwicklung ist das Morgenprogramm: Die für den Deutschen Radiopreis nominierte Show "Der Kaiser & Gerlinde Jänicke - der neue Morgen für Brandenburg und Berlin" verzeichnet in der Primetime von 7 bis 10 Uhr ein Wachstum von 16 Prozent. Allein in der Stunde 7 schalten 178.000 Hörer ein, ein absoluter Rekord unter allen privaten Sendern in der Region Berlin-Brandenburg. Damit bestätigt sich die Sendung als verlässliche Größe im Tagesverlauf.Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass BB RADIO mit seinem Programmangebot genau den Nerv der Menschen im Verbreitungsgebiet trifft. Der Mix aus den besten Hits der 10er, 20er und aktuellen Songs, kombiniert mit regionaler Nähe und relevanten Themen, sorgt für hohe Akzeptanz und eine kontinuierlich starke Nutzung.Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von BB RADIO: "Das Ergebnis ist ein großer Erfolg für unser Team und bestätigt unseren Kurs. Wir werden unser Programm konsequent weiterentwickeln und in die Zukunft der Marke BB RADIO investieren."BB RADIO bleibt damit die klare Nummer 1 im privaten Radiomarkt in Brandenburg - mit weiter steigenden Reichweiten und einer stabilen Führungsposition in der werberelevanten Zielgruppe.Pressekontakt:BB RADIO Christel Tempel, MarketingleiterinMobil: 0171 / 865 22 59 * E-Mail:c.tempel@bbradio.deBB RADIO Kerstin Stooff, Presse- /ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@bbradio.deOriginal-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15351/6243418