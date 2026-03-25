Kupfer-Story läuft wieder an: Die neue News hebt diese US-Kupfer-Story auf die nächste Ebene

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Giant Mining positioniert Majuba Hill aktuell genau dort, wo im Rohstoffsektor die interessantesten Neubewertungen entstehen können

- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Giant Mining Corp.) -

Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt spricht über künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Stromnetze, Verteidigung, E-Mobilität und die Elektrifizierung ganzer Volkswirtschaften. Doch all diese Zukunftsthemen haben einen gemeinsamen Nenner: Ohne Kupfer läuft nichts.

Genau deshalb verschiebt sich die Perspektive auf den Rohstoffsektor gerade grundlegend. Kupfer ist nicht länger nur ein klassisches Industriemetall, das im Takt der Konjunktur mitläuft. Es wird zunehmend als strategischer Rohstoff verstanden - als unverzichtbares Bindeglied zwischen Energieinfrastruktur, Digitalisierung, industrieller Produktion und geopolitischer Versorgungssicherheit.

Und genau in diesem Umfeld rücken Projekte in stabilen, westlichen Jurisdiktionen stärker in den Fokus. Vor allem dann, wenn sie nicht irgendwo im Frühstadium stehen, sondern bereits auf eine breite historische Datenbasis, bestehende Infrastruktur und ein klar strukturiertes Explorationsprogramm aufbauen können.

Genau hier setzt Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) mit seinem Flaggschiff-Projekt Majuba Hill in Nevada an.

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von Giant Mining Corp.(WKN A409DM) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Majuba Hill liegt in einer der weltweit etabliertesten Bergbauregionen und verbindet gleich mehrere Eigenschaften, die im aktuellen Marktumfeld zählen: eine bergbaufreundliche Jurisdiktion, vorhandene Infrastruktur, einen historischen Produktionshintergrund und eine bereits beachtliche Explorationshistorie. Laut Unternehmensangaben umfasst das Projekt mehr als 100 historische Bohrlöcher mit insgesamt rund 89.000 Fuß Bohrlänge, eine Projektgröße von 9.684 Acres sowie Straßen-, Wasser- und Stromzugang, was gegenüber abgelegeneren Projekten deutliche Vorteile bringen kann.

Statt nur über Potenzial zu sprechen, geht Giant Mining nun den nächsten Schritt in Richtung operativer Umsetzung.

Abbildung 2: Majuba Hill Projekt 2026 Phase 1 Zielgebiete Quelle Giant Mining

Jetzt wird aus Modellierung operative Realität

Giant Mining hat das Explorationsprogramm 2026 auf Majuba Hill nicht nur offiziell gestartet, sondern in den vergangenen Tagen gleich mehrfach geschärft. Zunächst wurde Big Sky Exploration mit der Durchführung mehrerer Bohrphasen im Jahr 2026 beauftragt. Das Unternehmen sprach dabei von einem mehrphasigen Programm mit insgesamt bis zu 10.000 Fuß Bohrungen. Big Sky hatte laut Giant Mining bereits im Jahr 2025 vor Ort gearbeitet und damit seine operative Eignung auf dem Projekt unter Beweis gestellt.

Das allein war bereits ein wichtiges Signal. Denn gerade im Explorationssektor ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis entscheidend. Viele Unternehmen sprechen über Zielzonen, Modelle und geologische Ideen. Aber Wert entsteht erst dann, wenn diese Hypothesen mit dem Bohrer getestet werden.

Genau diese Schwelle überschreitet Giant Mining nun sichtbar.

Das Programm 2026 ist dabei bewusst gestaffelt. In einer ersten Phase sind bis zu 5.000 Fuß Diamantbohrungen vorgesehen, ergänzt durch untertägige Kartierungen und Probenahmen sowie geochemische Oberflächenarbeiten zur weiteren Verfeinerung der Zieldefinition. In einer zweiten Phase sollen weitere bis zu 5.000 Fuß folgen. Das Unternehmen baut dabei auf seinen Explorationsergebnissen aus 2024 und 2025 auf, in deren Rahmen mehrere mineralisierte Brekzienkörper identifiziert wurden, die mit hydrothermal-magmatichen Turmalin-Brekzien und Brekzienrändern in Verbindung stehen.

Und genau hier beginnt der eigentliche Werthebel.

Denn ein Bohrprogramm ist nicht deshalb spannend, weil es nach Aktivität klingt. Es ist spannend, wenn es mit jeder Bohrung die Architektur eines Systems besser lesbar macht.

Abbildung 1: Bohranlage von Big Sky vor Ort während der Bohrkampagne 2025, Unternehmensnews 20.03.20206

Die neue News hebt die Story auf die nächste Ebene

Die jüngste Unternehmensmeldung vom 21. März 2026 macht das 2026er Programm nun noch einmal deutlich spannender. Denn Giant Mining hat das bereits angekündigte Bohrprogramm nicht einfach bestätigt, sondern gezielt erweitert: Neu aufgenommen wurden zwei tiefe Diamantbohrungen, die hochrangige Tiefenziele auf Majuba Hill testen sollen. Diese Bohrungen wurden laut Unternehmen auf Basis integrierter Datensätze aus historischen Bohrungen, geologischer Modellierung, Bodengeochemie, aktuellen Oberflächenarbeiten aus Anfang 2026 und KI-gestützten Zielerkennungstools von ExploreTech positioniert.

Das ist viel mehr als nur ein technisches Detail.

Denn damit verlagert sich die Geschichte von "wir bohren 2026 weiter" hin zu einer deutlich interessanteren Frage: Wie groß, wie tief und wie zusammenhängend ist das System von Majuba Hill wirklich?

Die erste dieser neuen Tiefenbohrungen zielt auf einen neu definierten Brekzienkörper, der aus jüngeren Kartierungen und Bodenprobenprogrammen Ende 2025 hervorgegangen ist. Solche Brekzienkörper gelten in hydrothermalen Systemen als hochinteressant, weil sie strukturelle Sammelpunkte für mineralisierende Fluide darstellen können. Die zweite Tiefenbohrung ist darauf ausgelegt, das Potenzial unterhalb historischer Untertagebaue zu testen - also dort, wo bislang nur begrenzt moderne Bohrungen erfolgt sind. Diese Bohrung soll mögliche Fortsetzungen bekannter mineralisierter Strukturen sowie potenzielle "Feeder-Zonen" eines größeren intrusiven Kupfersystems prüfen.

Genau das macht diese Erweiterung so wichtig: Es geht nicht mehr nur darum, bekannte hochgradige Bereiche seitlich oder entlang der Ränder weiterzuverfolgen. Es geht zunehmend darum, den Kern des Systems in der Tiefe besser zu verstehen.

David Greenway formulierte dazu, dass sich das Verständnis des Majuba-Hill-Systems durch die Integration historischer Daten, geologischer Modellierung und KI-gestützter Zielerkennung weiterentwickelt habe und dass die neuen Tiefenbohrungen genau jene priorisierten Zonen testen sollen, die aus diesem datengetriebenen Ansatz hervorgegangen sind.

Mit anderen Worten: Hier wird nicht einfach "mehr" gebohrt, sondern intelligenter.

Datengetriebene Exploration statt Shotgun-Ansatz

Gerade in einem kapitaldisziplinierten Marktumfeld ist das ein entscheidender Unterschied. Erfolgreiche Exploration entsteht nicht durch maximalen Aktionismus, sondern durch Priorisierung.

Giant Mining versucht genau das: Die vorhandenen historischen Bohrdaten, die geologischen Modelle, die Ergebnisse der Kartierungen, die geochemischen Auffälligkeiten und die KI-gestützte Zieldefinition werden zu einem Gesamtbild zusammengeführt. Ziel ist es, die Bohrmeter dort einzusetzen, wo sie nicht nur einzelne Treffer produzieren, sondern neue Erkenntnisse über Kontinuität, Richtung, Tiefe und Skalierbarkeit der Mineralisierung liefern.

Laut Unternehmen sollen die beiden neuen Tiefenbohrungen genau dazu beitragen, das Verständnis der vertikalen und lateralen Ausdehnung der Mineralisierung auf Majuba Hill weiter zu schärfen. Gleichzeitig weist die Gesellschaft ausdrücklich darauf hin, dass diese Explorationsziele konzeptioneller Natur sind und bisher noch keine ausreichende Exploration erfolgt ist, um eine Mineralressource zu definieren.

Gerade diese Kombination aus Ambition und fachlicher Vorsicht macht die Meldung glaubwürdiger. Denn sie zeigt: Giant Mining verkauft hier nicht einfach eine Wunschvorstellung, sondern arbeitet an einem schrittweisen Erkenntnisgewinn.

Riesige Bergbauzielkarte beim Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill. Quelle: Pressemitteilung vom 23.02.2026

RESPEC, ExploreTech und die Logik hinter dem Bohrprogramm

Dass Giant Mining parallel auf externe technische und wissenschaftliche Unterstützung setzt, stärkt diese Story zusätzlich.

Bereits zuvor hatte das Unternehmen die unabhängige technische Empfehlungsausarbeitung durch RESPEC hervorgehoben und zudem die Zusammenarbeit mit ExploreTech für KI-gestützte geologische Zielerkennung vertieft. Die aktuelle Deep-Drill-News zeigt nun, dass diese Vorarbeit nicht im Theoretischen hängenbleibt, sondern direkt in die operative Ausgestaltung des 2026er Programms einfließt.

Gerade das ist für Anleger interessant: Daten, Modellierung und externe Fachkompetenz schaffen nur dann Mehrwert, wenn sie am Ende in bessere Bohrentscheidungen übersetzt werden.

Und genau das geschieht hier sichtbar.

Statt blind auf Breite zu gehen, konzentriert sich Giant Mining auf jene Strukturen, die bereits in früheren Programmen als besonders relevant identifiziert wurden: mineralisierte Brekzienkörper, Brekzien-Pipe-Ränder und tiefere strukturelle Korridore, die im Zusammenhang mit einem größeren hydrothermal-magmatichen System stehen könnten. Die 2024er- und 2025er-Programme hatten laut Unternehmen mehrere dieser Zielbereiche bereits bestätigt und damit die Grundlage für das aktuelle Programm gelegt.

Übersicht über AOI für 2026 ExploreTech-Modellierung. Quelle: Pressemitteilung vom 06.02.2026

Warum die Tiefe jetzt wichtiger wird

Viele Explorationsgeschichten leben zunächst von einzelnen starken Abschnitten. Doch der eigentliche Sprung in der Bewertung beginnt oft erst dann, wenn aus Punktdaten ein System wird.

Genau an dieser Schwelle könnte Majuba Hill nun stehen.

Wenn die beiden neuen Tiefenbohrungen Hinweise darauf liefern, dass sich bekannte Strukturen in die Tiefe fortsetzen oder unterhalb historischer Grubenbaue weitere mineralisierte Zonen liegen, würde sich das Gesamtbild des Projekts verändern. Dann wäre Majuba Hill nicht mehr nur ein Projekt mit überzeugender Historie, guten Einzelindikationen und günstiger Lage, sondern ein Asset, bei dem die Frage nach der Systemgröße deutlich konkreter wird.

Das ist besonders relevant, weil Giant Mining auf einen historischen Datensatz zurückgreift, dessen Wiederbeschaffungswert das Unternehmen bei aktuellen Bohrkosten mit rund 12,1 Mio. USD beziffert. Diese Bohrhistorie ist also nicht nur geologisch wertvoll, sondern auch ökonomisch ein erheblicher Vorteil, weil neue Programme nicht bei null anfangen müssen. Gleichzeitig bleibt die Mineralisierung laut Unternehmen in alle Richtungen offen, was zusätzliches Expansionspotenzial signalisiert.

Kernbohrung MHB-2 mit braunen und hellbraunen Brekzienklasten und blau oxidierter Kupfermatrix (Azurit und Malachit), die die Klasten zementiert. Quelle: Unternehmensnews 30.01.2026

Nevada als Standortvorteil

All das wäre nur halb so interessant, wenn Majuba Hill in einer schwierigen Jurisdiktion liegen würde. Tut es aber nicht.

Nevada gehört seit Jahren zu den weltweit bekanntesten und investorenfreundlichsten Bergbauregionen. Laut den Unternehmensunterlagen verweist Giant Mining dabei ausdrücklich auf die starke lokale Infrastruktur, die gute Erreichbarkeit und den regulatorischen Rahmen. Das Projekt liegt etwa 156 Meilen nordöstlich von Reno beziehungsweise 70 Straßenmeilen südwestlich von Winnemucca und ist über bestehende County Roads erreichbar. Strom, Wasser, Personal und logistische Erschließung sind damit nicht bloß theoretische Perspektiven, sondern bereits Teil der Ausgangslage.

Gerade in einem Markt, in dem neue Projekte oft an Genehmigung, Infrastruktur oder Kapitalkosten scheitern, ist das ein realer Wettbewerbsvorteil.

Fotoquelle: Unternehmensnews vom 23.01.2026

Wissenschaftliche Rückendeckung stärkt das geologische Fundament

Eine eher leise, aber nicht unwichtige Ergänzung der neuen Meldung betrifft zudem die Teilnahme des Unternehmens an der Jahresveranstaltung des Ralph J. Roberts Center for Research in Economic Geology (CREG) an der University of Nevada, Reno.

Das klingt zunächst nach Randnotiz, ist inhaltlich aber durchaus interessant. Das CREG ist ein gemeinsames Forschungsprogramm aus Universität, Bergbauindustrie und U.S. Geological Survey, das sich mit Lagerstättengeologie, Geochemie, Geophysik und Mineralisierungssystemen befasst. Giant Mining verweist in diesem Zusammenhang auch auf die 2023 veröffentlichte Masterarbeit von Alex Holmwood zur magmatisch-hydrothermalen Entwicklung des Majuba-Hill-Systems. Diese Arbeit habe zum geologischen Rahmen beigetragen, auf dem das Unternehmen seine laufenden Explorationsaktivitäten aufbaut.

Auch das zeigt: Die Story von Majuba Hill ruht nicht nur auf Marketingbegriffen, sondern zunehmend auf einem technik- und modellbasierten Fundament.

Quelle Giant Mining

Warum diese News mehr ist als nur ein weiteres Update

Die operative Relevanz der aktuellen Meldung liegt also in drei Punkten:

Erstens: Das Unternehmen hat sein 2026er Programm nicht nur bestätigt, sondern sichtbar konkretisiert.



Zweitens: Die Aufnahme von zwei tiefen Diamantbohrungen verschiebt den Fokus von bloßer Bestätigung hin zu einer Prüfung auf Tiefe, Kontinuität und Systemgröße.

Drittens: Die Zieldefinition folgt einem datengetriebenen Ansatz, der historische Bohrungen, Geologie, Geochemie, Oberflächenarbeiten und KI-gestützte Interpretation zusammenführt.

Damit geht Giant Mining einen Schritt, den viele Junior-Explorer zwar ankündigen, aber nicht immer sauber umsetzen: Aus geologischer Story wird operativer Test.

Und genau das dürfte für den Markt spannend werden.

Denn Bohrprogramme sind die Momente, in denen sich entscheidet, ob ein Projekt eine gute Geschichte bleibt - oder ob es beginnt, sich in Richtung einer echten strategischen Asset-Story zu entwickeln.

Konzeptmodell der Turmalin-Brekzien-Röhre (modifiziert nach Kirwin, 2018),

Quelle: Unternehmensnews 30.01.2026

Fazit: Aus Potenzial wird Prüfstand

Giant Mining positioniert Majuba Hill aktuell genau dort, wo im Rohstoffsektor die interessantesten Neubewertungen entstehen können: an der Schnittstelle aus strategischem Metall, sicherer Jurisdiktion, bestehender Infrastruktur, breiter historischer Datenbasis und einem jetzt sichtbar präziser werdenden Explorationsprogramm.

Die Beauftragung von Big Sky Exploration, das vollständig finanzierte Programm mit bis zu 10.000 Fuß, die bereits bestätigten Zielzonen aus den Vorjahren und nun die Erweiterung um zwei tiefe Diamantbohrungen ergeben zusammen ein deutlich schärferes Bild als noch vor wenigen Wochen. Giant Mining bohrt 2026 nicht einfach weiter, sondern testet zunehmend die Frage, ob Majuba Hill in der Tiefe und entlang seiner Strukturen größer, zusammenhängender und strategisch relevanter sein könnte, als der Markt bislang einpreist.

Für Anleger ist genau das der spannende Punkt.

Denn wenn ein Projekt in Nevada mit vorhandener Infrastruktur, historischer Produktionsbasis und moderner Zielerkennung anfängt, die entscheidenden Fragen nach Tiefe und Kontinuität zu beantworten, kann aus einer Explorationsstory sehr schnell eine deutlich größere Bewertungsstory werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion.



Hinweis: Für ein fundiertes Bild empfehlen wir den Besuch der offiziellen Webseite von Giant Mining sowie die Prüfung der hinterlegten Dokumente auf sedarplus.ca

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Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde am 21. März 2026 von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. erstellt und am 25. März 2026 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

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