Nur 15 Minuten bevor Donald Trump per Social Media eine überraschende Kehrtwende im Iran-Konflikt verkündete, flossen hunderte Millionen Dollar in hochspekulative Öl-Wetten. An der Wall Street herrscht helle Aufregung: War das nur extrem glückliches Timing oder der massivste Insiderhandel der jüngeren Geschichte?Es sind Zahlen, die selbst erfahrene Börsianer fassungslos machen. In einem winzigen Zeitfenster von nur 60 Sekunden - zwischen 06:49 Uhr und 06:50 Uhr EST am Montagmorgen - explodierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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