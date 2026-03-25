DJ PTA-News: Avacon AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Avacon AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Helmstedt (pta000/25.03.2026/15:30 UTC+1)

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 7. Mai 2026, um 15:00 Uhr, in der Zentrale der Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

I. Tagesordnung der Hauptversammlung

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

TOP 2: Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptversammlung stimmt zu, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 104.207.937,07 EUR auf Basis des dividendenberechtigten Kapitals zum 31. Dezember 2025 einen Betrag in Höhe von 100.717.916,60 EUR (0,70 EUR je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von 3.490.020,47 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3. TOP 3: Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptversammlung stimmt zu, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptversammlung stimmt zu, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

TOP 5: Beschluss über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptversammlung stimmt zu, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

II. Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

-- Jahresabschluss der Avacon AG für das Geschäftsjahr 2025 sowie Lagebericht und Gewinnverwendungsvorschlag -- Bericht des Aufsichtsrats

Diese Unterlagen werden ferner während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme für die Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt.

III. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsvertretung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach -- 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am Sonntag, den 3. Mai 2026, 24:00 Uhr, über nachfolgenden Link oder unter der nachfolgenden Adresse erfolgt / zugegangen sein:

https://hv-ipv.net/avacon/

Avacon AG Vorstandsbüro Schillerstraße 3 38350 Helmstedt E-Mail: hv@avacon.de

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Einzelheiten zur Vollmachterteilung sind in der Einladung beschrieben, die den Aktionären gesondert zugesandt wird.

IV. Gegenanträge

Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

Avacon AG Vorstandsbüro Schillerstraße 3 38350 Helmstedt E-Mail: hv@avacon.de

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 22. April 2026, 24:00 Uhr, zugehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen werden ebenfalls dort veröffentlicht.

Helmstedt, im März 2026

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Avacon AG Schillerstraße 3 38350 Helmstedt Deutschland Ansprechpartner: Avacon AG E-Mail: info@avacon.de Website: www.avacon.de ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

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March 25, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)