EQS-News: 50 Best
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Die vollständige Liste 1-50 finden Sie hier.
HONGKONG, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Wegbereiter der kantonesischen Küche The Chairman wurde bei der Live-Preisverleihung der Asia's 50 Best Restaurants 2026 zum The Best Restaurant in Asia gekürt, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna. Das Restaurant The Chairman ist dafür bekannt, dass es traditionelle kantonesische Zutaten und Bräuche aus Südchina in Ehren hält, und setzt sich weiterhin für eine raffinierte regionale Küche ein, die auf saisonalen Produkten basiert.
Die diesjährige Liste, die von der Asia's 50 Best Restaurants Academy - einer einflussreichen, geschlechterparitätisch besetzten Gruppe von mehr als 350 Branchenexperten - zusammengestellt wurde, umfasst Restaurants aus 17 Städten der Region, wobei drei Städte zum ersten Mal in der Rangliste 1-50 vertreten sind, neben acht Neuzugängen und vier wiederkehrenden Restaurants. Bangkok führt die diesjährige Liste mit neun Restaurants an, gefolgt von Tokio mit sieben Einträgen. Hongkong, Seoul und Singapur sind jeweils mit sechs Betrieben vertreten.
Rikki Tidball, Geschäftsführerin - Veranstaltungen bei 50 Best, sagt: "Meine herzlichsten Glückwünsche gehen an alle Restaurants, die es auf die diesjährige Liste geschafft haben, insbesondere an das The Chairman, das bei den Asia's 50 Best Restaurants 2026 zur No.1 ernannt wurde. Das Engagement für eine Grenzen überschreitende Gastronomie, das sich durch das gesamte Ranking zieht, ist eine Hommage an das außergewöhnliche Talent und den Innovationsgeist, die die lebendige Restaurantszene Asiens prägen."
Im Rahmen des Abends wurden auch die Gewinner der im Voraus angekündigten Auszeichnungen gefeiert, darunter Peggy Chan als diesjährige Gewinnerin des Champions of Change Award, Masque (No.15) in Mumbai als Gewinner des Art of Hospitality Award und San in Seoul als Gewinner des One To Watch Award.
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25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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