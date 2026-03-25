DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. März (vorläufige Fassung)
=== *** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis und Strategie 2026 *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (13:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK und Analystenkonferenz) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis 07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -26,9 zuvor: -24,7 *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 101 zuvor: 102 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 89 zuvor: 91 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz *** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank (danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +3,3% gg Vj *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht (11:00 PK) *** 12:00 DE/Sartorius AG, HV 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 205.000 21:10 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Event "Professor Andrew Metrick & Yale Program on Financial Stability" 23:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of Miami 24:00 US/Fed-Gouverneur Jefferson, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives Event - DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme durch Worthington Steel - DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis ===
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March 25, 2026 10:42 ET (14:42 GMT)
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