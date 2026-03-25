Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.03.2026 16:15 Uhr
185 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. März (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. März (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis und Strategie 2026 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (13:30 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK und Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis 
  07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
     (09:30 BI-PK) 
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April 
     PROGNOSE: -26,9 
     zuvor:  -24,7 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März 
     PROGNOSE: 101 
     zuvor:  102 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 
     PROGNOSE: 89 
     zuvor:   91 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und 
     Bilanzpressekonferenz 
*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank 
     (danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller) 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE: +3,4% gg Vj 
     zuvor:  +3,3% gg Vj 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht (11:00 PK) 
*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 210.000 
     zuvor:  205.000 
  21:10 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Event "Professor Andrew Metrick & 
     Yale Program on Financial Stability" 
  23:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of 
     Miami 
  24:00 US/Fed-Gouverneur Jefferson, Teilnahme an Federal Reserve Bank of 
     Dallas Global Perspectives Event 
 
    - DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme durch 
     Worthington Steel 
    - DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 10:42 ET (14:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.