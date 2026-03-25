Epic Games hat einen Sparkurs angekündigt. Als erste Maßnahme entlässt das Unternehmen 1.000 Mitarbeiter:innen. Wie Epic-Chef Tim Sweeney diese Entscheidung rechtfertigt und wie Mitarbeitende für den Jobverlust zunächst entschädigt werden sollen. Fortnite war für Epic Games viele Jahre das uneingeschränkte finanzielle Zugpferd. Seit ein paar Monaten sieht das aber anders aus. Zwar dürfte das Free-to-play-Spiel immer noch das meiste Geld einbringen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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