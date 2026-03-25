Der Bund will die Elektromobilität vorantreiben und startet ein neues Förderprogramm für Ladepunkte in Mehrparteienhäusern. Der Zuschuss kann bis zu 2.000 Euro pro Stellplatz betragen. Die Eckpunkte im Überblick. Das Bundesverkehrsministerium legt ein neues Förderprogramm zum Ausbau privater Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern auf. Insgesamt stehen bis zu 500 Millionen Euro bereit, um Stellplätze mit Lademöglichkeiten für Elektroautos auszustatten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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