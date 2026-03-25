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Verbio SE: Verbio erhöht EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026



25.03.2026 / 16:17 CET/CEST

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Verbio erhöht EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 Leipzig, 25. März 2026 - Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes sowie des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreisniveaus geht der Vorstand davon aus, im Geschäftsjahr 2025/2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Größenordnung von EUR 100-140 Mio. zu erzielen. Die starke Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffen sorgt für anhaltend hohe Absatzpreise, unterstützt von einem zunehmend günstigen regulatorischen Umfeld, insbesondere für konventionelle Biokraftstoffe, und von geopolitischen Faktoren. Es wird erwartet, dass sich die Nettofinanzverschuldung bis zum Ende des Geschäftsjahres auf eine Größenordnung von EUR 140 Mio. reduziert. Die Prognose ist mit einer breiten Spanne formuliert, da das geopolitische Umfeld weiterhin dynamisch ist. Zuletzt ging das Unternehmen von einem EBITDA am oberen Ende des hohen zweistelligen Millionenbereichs und einer moderaten Reduktion der Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 164 Mio. aus. Über Verbio Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigen wir mehr als 1.400 Mitarbeitende. Unser Leitsatz "Pioneering green solutions" fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Wir verbinden globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg. Klimaschutz ist für uns Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, indem wir lokal verfügbare Biomasse in erneuerbare Energieträger und nachhaltige Chemikalien umwandeln. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können unter anderem die Veränderung der Finanz- und Vermögenslage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt Verbio eine gesonderte Verpflichtung, dass zukunftsgerichtete Aussagen erreicht oder fortgeschrieben oder an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen angepasst werden. Kontakt:

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Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig



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