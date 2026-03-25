Laut einem Medienbericht soll Nordic Capital, der Investor hinter der Helmsauer Gruppe, ersuchen, das Nürnberger Maklerhaus zu verkaufen. AssCompact hat bei den beiden Unternehmen nachgefragt. Die Gerüchte sollen demnach nicht stimmen. Es wird nicht ruhig um die Helmsauer Gruppe in Nürnberg. Der Versicherungsmonitor berichtete am Mittwochvormittag unter Berufung auf eigene Informationen, dass der Investor, Nordic Capital, versuche, das Maklerhaus zu verkaufen und somit aus der Unternehmensgruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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