ERGO hat ihren Gewerberechtsschutz für kleine und mittelständische Unternehmen neu aufgelegt. Das Produkt ist in zwei klar abgegrenzten Linien erhältlich und adressiert typische Konfliktfelder für KMU. Zudem stellt der Versicherer ein breites Spektrum an Rechtsdienst- und Serviceleistungen zur Verfügung. ERGO hat eine neue Produktgeneration im gewerblichen Rechtsschutz für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) auf den Markt gebracht. Das Produkt ist speziell auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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