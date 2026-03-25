Diese Wachstumsaktien sollten Anleger unbedingt auf dem Schirm haben, denn diese bieten aktuell trotz guter Aussichten eine niedrige Bewertung als auch eine hohe Dividende. Unter dem Strich also alles, was Anleger im Portfolio haben wollen. Wenn eine Aktie ein starkes Wachstum aufweist, dann ist sie häufig gleichzeitig sehr hoch bewertet. Doch das muss nicht immer so sein. Es gibt einige spannende Werte mit guten Aussichten, die sich Anleger aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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