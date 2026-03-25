SMA Solar Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit klarem Fokus auf langfristige Entwicklungen. Im Gegensatz zu kurzfristigen Marktbetrachtungen steht hier die fundamentale Bewertung im Mittelpunkt. Ziel ist es, belastbare Einschätzungen für die kommenden Jahre - bis 2028 bzw. 2030 - zu liefern.

Diese SMA Solar Prognose basiert auf einer Kombination aus Chartanalyse und fundamentalen Unternehmensdaten, um langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

- SMA Solar WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kürzel: S92 - Symbol: SMTGF

? Drei Key Takeaways

Technische Lage verbessert sich: Kurzfristig zeigt die Aktie eine bullische Tendenz, solange sie über der SMA50 bleibt, mit möglichen Kurszielen bei 46,32 EUR und 53,22 EUR.

Kurzfristig zeigt die Aktie eine bullische Tendenz, solange sie über der SMA50 bleibt, mit möglichen Kurszielen bei 46,32 EUR und 53,22 EUR. Mittelfristig noch kein klarer Trend: Im Wochenchart bleibt die Bewertung neutral; erst ein Ausbruch über 52,50 EUR würde ein nachhaltiges bullisches Signal liefern.

Im Wochenchart bleibt die Bewertung neutral; erst ein Ausbruch über 52,50 EUR würde ein nachhaltiges bullisches Signal liefern. Fundamental weiterhin schwach: Trotz steigender Nachfrage zuletzt überzeugt die operative Entwicklung nicht, wodurch sich die Aktie aktuell nicht als langfristiges Investment aufdrängt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenchart - Mittelfristige Stabilisierung, aber noch neutral

Im Juli 2023 markierte die SMA Solar Aktie ein Hoch bei 112,20 EUR. In der Folge kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die sich über Monate hinweg fortsetzten. Erst Ende 2024 konnte eine Bodenbildung abgeschlossen werden, woraufhin eine Erholung in Richtung 40 EUR einsetzte.

Technisch relevant:

SMA20 aktuell bei 33,32 EUR

SMA50 aktuell bei 34,04 EUR

SMA200 aktuell bei 44,84 EUR

Die Aktie konnte sich zuletzt wieder über der SMA20 etablieren, nachdem sie im Februar 2026 kurzfristig darunter gefallen war. Die Rückkehr über diese Linie deutet auf eine Stabilisierung hin.

Interpretation:

Solange die Aktie über der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen

Nächstes Ziel: SMA200 bei rund 44,84 EUR

Ein nachhaltiger Ausbruch über 52,50 EUR wäre erforderlich für ein klar bullisches Signal

Risiken:

Rücksetzer unter die SMA20 sind zunächst unkritisch

Ein deutlicher Bruch könnte Abgaben in Richtung SMA50 auslösen

Aktien Marathon Einschätzung (Wochenchart): neutral...

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