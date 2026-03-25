Aachen (ots) -Wenn der Frühling zurückkommt und die Tage wieder länger werden, ist klar: Ostern steht vor der Tür. Ein Fest, das für Leichtigkeit, gemeinsame Zeit und kleine Genussmomente steht - und für Traditionen, die seit Generationen weitergegeben werden. Ob beim Osterbrunch, beim Suchen im Garten oder beim Zusammensein mit Familie und Freunden. Und was dabei nie fehlen darf: der Lindt GOLDHASE. Er ist fester Bestandteil der Ostertradition und aus keinem Osternest wegzudenken. Lindt verbindet seit jeher Qualität, Handwerkskunst und Verlässlichkeit - Werte, die gerade zu besonderen Anlässen an Bedeutung gewinnen. Auch in diesem Jahr bringt Lindt Abwechslung ins Nest mit einer Auswahl an beliebten Klassikern und neuen Ergänzungen in der GOLDHASEN-Familie, die für frischen Schwung und noch mehr Genuss sorgen.Feinster Pistazien-Genuss: GOLDHASE PistazieOstern ohne GOLDHASEN? Kaum vorstellbar. Jetzt bekommt der Klassiker feinste Gesellschaft: den GOLDHASEN Pistazie mit knusprigem Pistazien-Krokant. Ein Highlight für alle, die den nussigen Geschmack von Pistazien lieben. Dazu passen ganz wundebar die neuen LINDOR Eier mit Pistaziencreme, wo zartschmelzende Schokolade auf feine Pistaziennoten trifft. Gemeinsam machen sie die Osterzeit perfekt für Pistazienfans.Schokolade mit Botschaften: GOLDHASE Message-EditionFür die jüngere Zielgruppe und alle, die modernes Design lieben, gibt es die neue GOLDHASE Message Edition. Die trendigen Aufschriften "Love" und "Happy Easter" verbindet hochwertige Schokolade mit einer klaren, zeitgemäßen Optik, perfekt zum Verschenken! Ergänzend dazu ist die GOLDHASE Message Edition auch im Eier-Format erhältlich: in klassischer Vollmilch- oder zarter Nougatfüllung. Ideal zum Verschenken, Teilen oder als stilvolles Detail im Osternest.Ein LieblingskeksFür alle, die es aufregend knusprig mögen, ergänzt der GOLDHASE Keks das Sortiment. Feiner Knusper trifft auf den samtigen Schokoladenschmelz der Lindt Chocolade. Eine Kombination, die der ganzen Familie schmeckt - als GOLDHASE oder Eier.Doppelt köstlich: Die gefüllten GoldhasenZarte Doppelmilch, knackige Haselnusscrips oder aufregendes Karamell & Salz, umhüllt von feiner Schokolade: mit den kleinen gefüllten GOLDHASEN ist für jeden was dabei. Die leckere Neuheit bietet Abwechslung und macht sie ideal für Familien, Osternester und kleine Genussmomente zwischendurch. Perfekt zum Teilen, Verschenken oder selbst Genießen.Dolce Vita Feeling: Limoncello EierSchon zu Ostern an den Sommerurlaub in Italien denken? Dafür sorgen die Limoncello Eier. Die köstlich-süße Fruchtfüllung ist inspiriert von dem beliebten Zitronenlikör aus der Amalfi-Region und sorgt für pures Italien-Glück!Genuss auf höchstem Niveau: GOLDHASE Luxury-EditionFür alle, die an Ostern gerne besondere Akzente setzen möchten, gibt es die neue GOLDHASE Luxury Edition. Der GOLDHASE wird hier durch drei unterschiedliche, dekorative Halsband-Designs in Szene gesetzt und erhält so einen besonders edlen Look. Ideal für besondere Anlässe. Die GOLDHASE Luxury Edition ist exklusiv in Lindt Boutiquen erhältlich und richtet sich an alle, die beim Schenken Wert auf eine hochwertige Optik legen.Die schönsten Rezepte und Bastel-IdeenLindt bietet auch in diesem Jahr eine breite Auswahl an Ideen für die Osterzeit, darunter zahlreiche neue und klassische Rezepte. Und für den kleinen Spaß gibt es eine breite Auswahl an Bastel-Anleitungen für Zuhause. Eine vollständige Übersicht aller Rezepte und Anleitungen findet sich unter dem angegebenen Link auf der Lindt Website.Pressekontakt:Isabella Scholz+49 898 8399335isabella.scholz@avantgarde.deOriginal-Content von: Lindt & Sprüngli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61627/6243456