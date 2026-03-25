© Foto: UnsplashDer Iran-Krieg treibt die Kosten massiv nach oben. Airlines streichen bereits Strecken. Laut United reicht der aktuelle Preisanstieg noch nicht aus.Der Iran-Krieg trifft die Luftfahrtbranche mit voller Wucht. Der Kerosinpreis ist auf 180 US-Dollar pro Barrel gestiegen - rund 40 Prozent des weltweiten Kerosins wird durch die Straße von Hormus transportiert, die seit Wochen faktisch gesperrt ist. Erhebliche Mengen aus Kuwait, Saudi-Arabien und Abu Dhabi stecken auf der falschen Seite der Meerenge fest, China hat seine Kerosinexporte ebenfalls eingestellt. United-Airlines-Chef Scott Kirby zieht daraus unmissverständliche Konsequenzen: "Die Flugpreise sind in den letzten Wochen um 15 bis 20 …Den vollständigen Artikel lesen
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