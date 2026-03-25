Acht neue Modelle bringen lebendige Farbvarianten mit sich und machen die Kollektion sowohl für neue als auch für bestehende Sammler noch attraktiver.

Nach dem Erfolg der ersten Auflage im Jahr 2025 tritt die Zusammenarbeit zwischen Lexon Jeff Koons mit der Einführung der Chromatic Collection einer farbenfrohen Weiterentwicklung der Balloon Dog Lamp und des Balloon Dog Speaker in eine kühne neue Ära ein. Vorbestellungen sind ab dem 24. März 2026 exklusiv auf lexon-design.com als Teil einer zeitlich begrenzten Auflage möglich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260324090533/de/

Lexon x Jeff Koons new Chromatic Collection

Die Chromatic Collection behält das charakteristische, durchscheinende Gehäuse bei, das den Blick auf die darin verborgene Technik freigibt, und präsentiert acht Modelle: Balloon Dog Lamps in Gold, Blau, Rot und Platin sowie Balloon Dog Speakers in Gold, Blau, Rot und Weiß unterstreichen den Sammlercharakter der Serie, bieten neuen Interessenten einen Einstieg und geben bestehenden Sammlern die Möglichkeit, ihre Sammlung zu erweitern. Dieser neue Ansatz verleiht der Kollektion mehr Vielfalt und eine persönlichere Note so spricht jedes Stück seinen Besitzer auf ganz eigene Weise an.

Die Erstausgabe, die von Tausenden von Sammlern in mehr als 90 Ländern begeistert aufgenommen wurde, wurde durchweg für ihre hochwertige Ausführung, die beeindruckende Verbindung von Design und Technologie, die Liebe zum Detail sowie das sammelwürdige Auspackerlebnis gelobt. Sie interpretierte Jeff Koons' ikonischen Balloon Dog als zwei funktionale Sammlerstücke neu und verwandelte ein weltweit bekanntes Kunstwerk in Objekte aus Licht und Klang.

Ein Dialog zwischen Kunst und Design

"Mit der Chromatic Collection wollten wir den Dialog zwischen Kunst und Design noch weiter vorantreiben durch den Einsatz von Farbe verleihen wir diesen besonderen Gegenständen, die Sie täglich begleiten, eine gewisse Emotionalität und Lebensfreude", so Boris Brault, CEO von Lexon. "Diese Kollektion lädt dazu ein, sich auf eine persönlichere Weise mit dem Balloon Dog auseinanderzusetzen, und verwandelt ein Symbol des Feierns in ein immersives Erlebnis aus Licht und/oder Klang."

"Ich freue mich sehr über diese neue Zusammenarbeit mit Lexon, die den Balloon Dog neu interpretiert hat. Die Balloon Dog Lamp ist in einer Vielzahl lebhafter Farben erhältlich, während der Balloon Dog Speaker uns mit einem beeindruckenden Klang umgibt. Die beiden Objekte sind eine spannende Möglichkeit für Balloon Dog, in unseren Alltag einzutreten, wo Kunst, Design und Technologie zusammenkommen", sagt Jeff Koons.

Eine Lampe. Unendliche Möglichkeiten der Beleuchtung

Die Balloon Dog Lamp Chromatic vereint modernste Beleuchtungstechnologie mit einem ikonischen, skulpturalen Design. Ausgestattet mit fast 400 integrierten LEDs liefert sie eine Leuchtkraft von bis zu 200 Lumen und bietet eine Palette von 9 LED-Farben sowie 9 Lichteffekte, wobei jede Lichtanimation durch eigene Unteranimationen ergänzt wird.

Von warmem und kaltem Weiß bis hin zu lebendigen RGB-Farbtönen sowie animierten Effekten wie Regenbogen, Blinken und Stroboskop passt sich die Leuchte mühelos jeder Stimmung und jedem Anlass an sei es zum konzentrierten Arbeiten, zur Entspannung oder zur Unterhaltung. Dank einstellbarer Helligkeit und mehrfarbiger Beleuchtungsmodi können Nutzer die Atmosphäre ganz nach ihren Vorstellungen und mit viel Persönlichkeit gestalten.

Dank der von Lexon entwickelten Easy-Sync-Technologie erweitert die Balloon Dog Lamp Chromatic das Erlebnis noch weiter, indem sie es ermöglicht, eine unbegrenzte Anzahl von Lampen miteinander zu verbinden und hinsichtlich Farbe, Effekt und Helligkeit nahtlos zu synchronisieren. Ob sie nun im Raum verteilt oder für eine stärkere optische Wirkung gruppiert aufgestellt werden die Lampen harmonieren perfekt miteinander und schaffen ein rundum abgestimmtes Ambiente. Die neue Ausgabe der Balloon Dog Lamp ist vollständig kompatibel mit dem Modell 2025, sodass sich beide Generationen mühelos miteinander synchronisieren lassen.

Die Balloon Dog Lamp Chromatic verfügt über einen integrierten Akku mit einer Betriebsdauer von bis zu 5 Stunden und lässt sich kabellos oder über USB-C aufladen; im Lieferumfang ist ein 1,5 Meter langes, strukturiertes USB-C-Kabel enthalten.

Eine Skulptur, deren Kern der Klang bildet

Der Balloon Dog Speaker wurde als echtes akustisches Kunstwerk konzipiert und ist mit Bluetooth 5.3-Technologie ausgestattet. Er liefert einen 360°-High-Fidelity-Klang von außergewöhnlicher Fülle und Tiefe.

Sein einhüllendes Klangerlebnis wird von 10 integrierten Lautsprechern erzeugt, die sechs hochpräzise aktive Treiber mit vier fein abgestimmten passiven Verstärkern kombinieren, die speziell zur Verbesserung der tiefen Frequenzen entwickelt wurden. Das Ergebnis ist ein reichhaltiges, ausgewogenes und immersives Hörerlebnis, das den Raum aus jedem Winkel ausfüllt.

Ausgestattet mit zwei integrierten Mikrofonen unterstützt er Freisprechanrufe und die Interaktion mit Ihrem KI-Assistenten über Ihr per Bluetooth verbundenes Smartphone direkt über den Lautsprecher und sorgt so für ein intuitiveres und unterhaltsameres Erlebnis im Alltag.

Mithilfe der True Wireless Stereo (TWS)-Technologie lassen sich zwei Balloon Dog Speaker miteinander koppeln, um eine breitere Stereobühne zu erzeugen, die für mehr Tiefe und eine kraftvollere Klangwiedergabe sorgt. Die neue Ausgabe des Balloon Dog Speaker ist vollständig kompatibel mit dem Modell 2025, sodass beide Generationen miteinander gekoppelt werden können.

Der Balloon Dog Speaker verfügt über einen integrierten Akku mit einer Spielzeit von bis zu 10 Stunden und lässt sich kabellos oder über USB-C aufladen; im Lieferumfang ist ein 1,5 Meter langes, strukturiertes USB-C-Kabel enthalten.

Die Entstehung eines Kunstwerks

Die Umwandlung von Jeff Koons' Balloon Dog in ein voll funktionsfähiges Designobjekt erforderte mehr als 50.000 Entwicklungsstunden, in denen Ingenieurskunst, Innovation und handwerkliches Können miteinander verbunden wurden.

Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die auf den ersten Blick erkennbare skulpturale Form zu bewahren und gleichzeitig moderne Beleuchtungs- und Audiosysteme in eine lichtdurchlässige Struktur zu integrieren. Von der Materialinnovation über die akustische Abstimmung bis hin zur LED-Diffusionstechnik wurde jedes Detail sorgfältig ausgefeilt.

Bei der Ausgabe 2026 führte die Einführung von Farbe zu einer zusätzlichen Komplexität es war eine perfekte Harmonie zwischen Oberflächen, Farbtönen und Materialien erforderlich, um die Einheitlichkeit zwischen Leuchte und Lautsprecher zu gewährleisten.

Beide Objekte weisen die gleichen skulpturalen Abmessungen von 28 cm Höhe auf und vereinen fast 1 kg an Technik in sich, die auf Langlebigkeit und den täglichen Gebrauch ausgelegt ist. Diese Zusammenarbeit verbindet künstlerisches Erbe mit technologischer Innovation und verwandelt ein ikonisches Kunstwerk in funktionales Design mit Zweckmäßigkeit, Präsenz und Alltagsrelevanz.

Echtheitszertifikat Sammlererfahrung

Jedes Exemplar ist unter den Vorderpfoten mit der Signatur von Jeff Koons graviert und wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert. Um die Exklusivität noch weiter zu unterstreichen, sind sowohl das Zertifikat als auch die Verpackung mit einem Hologramm versehen, was die Echtheitsprüfung erleichtert und den Sammlerwert erhöht.

Die Verpackung wurde als Erweiterung des Kunstwerks selbst konzipiert und spiegelt die visuelle Identität der Chromatic Collection wider, während sie das Auspacken zu einem Moment der Entdeckung macht.

Eine fortgesetzte kulturelle Partnerschaft

Die Zusammenarbeit zwischen Lexon und Jeff Koons, die ursprünglich zur Feier des 10-jährigen Jubiläums des The Broad Museum im September 2025 konzipiert wurde, stellt eine einzigartige Schnittstelle zwischen Kunst und Design dar.

Die Partnerschaft unterstützt weiterhin die Mission von The Broad, den Zugang zur zeitgenössischen Kunst zu demokratisieren und ikonische Werke aus den Museumsmauern hinaus in den Alltag zu bringen.

Details zur Vorbestellung und Verfügbarkeit

Start der Vorbestellungen: 24. März 2026 exklusiv auf lexon-design.com

Preis: 800 / 800 pro Stück (Lampe oder Speaker)

Der Versand erfolgt ab: Juni 2026

Kaufbeschränkungen: 2 Stück pro Farbe, pro Produkt, pro Kunde

Weltweite Verfügbarkeit

Über Jeff Koons

Jeff Koons ist ein führender zeitgenössischer Künstler, der dafür bekannt ist, Alltagsgegenstände in kühne, zum Nachdenken anregende Skulpturen zu verwandeln, die sich mit der Kunstgeschichte und der modernen Kultur auseinandersetzen. Er wurde 1955 in York, Pennsylvania, geboren und studierte am Maryland Institute College of Art sowie an der School of the Art Institute of Chicago. Seit seiner ersten Einzelausstellung im Jahr 1980 wurden seine Werke weltweit in bedeutenden Institutionen wie dem MoMA, dem Guggenheim, der Tate und natürlich im The Broad ausgestellt. Koons' ikonische Werke, darunter Balloon Dog, Rabbit und Puppy, setzen sich mit Themen wie Selbstakzeptanz und Transzendenz auseinander. Seine monumentalen Blumenskulpturen und Werke aus hochglanzpoliertem Edelstahl hinterfragen die Wahrnehmung von Materialität und Handwerkskunst. Koons wurde international ausgezeichnet und erhielt die Légion d'Honneur aus Frankreich sowie die Medal of the Arts des US-Außenministeriums. Darüber hinaus hat er sich über das Koons Family International Law and Policy Institute für die Kulturdiplomatie und den Kinderschutz engagiert.

Über Lexon

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 hat Lexon unermüdlich Grenzen verschoben und neue Maßstäbe in der Welt des Designs gesetzt, wobei das Unternehmen stets seinem Anspruch treu geblieben ist, kleine Gegenstände nützlich, schön, innovativ und erschwinglich zu gestalten. Ob im Bereich Wohn-, Büro-, Freizeit- oder Reisezubehör: Lexon hat eine einzigartige Verbindung zur Kreativität aufgebaut und arbeitet mit den besten Designern weltweit zusammen, um zeitlose Kollektionen von Lifestyle-Produkten zu schaffen, von denen jedes Jahr Millionen Stück verkauft werden. Heute, nach mehr als 35 Jahren Bestehen, über 250 Auszeichnungen, Kooperationen mit einigen der renommiertesten Designer und einer Vertriebspräsenz in 90 Ländern weltweit, hat sich Lexon wahrhaftig als ikonische französische Designmarke etabliert.

Über The Broad

Die Mission von The Broad besteht darin, zeitgenössische Kunst einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Museum wurde 2015 von den Philanthropen Eli und Edythe Broad an der Grand Avenue in der Innenstadt von Los Angeles gegründet. Es bietet freien Eintritt und präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Sonderausstellungen und innovativen Live-Veranstaltungen all dies in einem denkmalgeschützten Gebäude, das von Diller Scofidio Renfro entworfen wurde. The Broad beherbergt die Broad-Sammlung, eine der weltweit führenden Sammlungen für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst, die durch die Aufnahme neuer Künstler und Kunstwerke stetig wächst. Das Museum ist der Hauptsitz der weltweiten Leihbibliothek der The Broad Art Foundation, die seit 1984 Werke aus ihrer Sammlung an Museen auf der ganzen Welt verleiht. Eine Erweiterung des Museums wird noch vor den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles eröffnet und damit der Öffentlichkeit noch mehr Zugang ermöglichen.

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Contacts:

Annabel Corlay

press@lexon-design.com